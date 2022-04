जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड बैठक से पहले जिला अध्यक्ष और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को कांग्रेस पार्षदों के साथ (pre board meet with congress councilors) प्री बोर्ड मीटिंग की. इस दौरान मंत्री खाचरियावास ने कांग्रेस पार्षदों को ग्रेटर नगर निगम के विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत देते हुए कई मुद्दों पर बात की.

ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में इस बार प्रमुख एजेंडा सफाई, सीवर और लाइट का है. इन्ही मुद्दों पर (Sewer, Electricity and Cleanliness will be the agenda) कांग्रेस बोर्ड बैठक में बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी. इस दौरान विधायक गंगा देवी को छोड़कर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले अन्य कांग्रेस विधायक बैठक में नहीं पहुंचे. बैठक में शामिल पार्षद करण शर्मा ने बताया कि पिछली बार बोर्ड की बैठक में मेयर ने कई वादे किए थे, जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं. साधारण सभा की बैठक साल में छह बार होनी होती है जो कि इस बार 14 महीने बाद हो रही है.

कांग्रेस पार्षदों की प्री बैठक

जनता चाहती है कि सरकारें लड़ने की बजाय काम करें: मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पार्षद चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, लोग उससे उम्मीद करते हैं कि उनके क्षेत्र में सीवर, सफाई, सड़क और लाइट का काम बाधित न हो. राजस्थान और केंद्र में अलग-अलग सरकार है और जनता चाहती है कि सरकारें लड़ने की बजाय काम करें. ग्रेटर निगम में बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में अधिकारियों को गलतफहमी हो जाती है और वह बोर्ड को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं. पार्षद बीजेपी का हो या कांग्रेस का, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि यदि वार्ड में सफाई का काम कराने के लिए कहा जा रहा है तो कराया जाए. यदि अधिकारी काम नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कारवाई होगी.

कांग्रेस ग्रेटर नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभाए: खाचरियावास ने कहा कि सोमवार को होने वाली बोर्ड मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्षदों की प्री बोर्ड मीटिंग रखने का उद्देश्य यही है कि पार्षदों की बात को समझा जा सके और पार्षदों को भी ये कहा गया है कि कांग्रेस ग्रेटर नगर निगम में विपक्ष में है तो वहां उन्हें विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए और यदि अधिकारी और मेयर काम नहीं करते हैं तो उनका डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करना चाहिए.

बीजेपी बोर्ड को अस्थिर करने के आरोप पर बोले खाचरियावास: बीजेपी बोर्ड को अस्थिर करने के आरोप पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बोर्ड को गिराने वाले तो वो खुद हैं. फिलहाल उन्होंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है. पिछली दफा विष्णु लाटा के समय बीजेपी का बोर्ड उन्हीं ने गिराया था, लेकिन अभी उनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है. फिलहाल बीजेपी वाले निश्चिंत होकर काम करें. उन्होंने कहा कि ग्रेटर निगम क्षेत्र में सीवरेज की बड़ी समस्या है. इसी तरह की समस्या हेरिटेज निगम में भी है. इसके बाद हेरिटेज निगम की भी मीटिंग लेंगे और सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

अगली मीटिंग में ग्रेटर निगम का नेता प्रतिपक्ष होगा घोषित: बीजेपी की ओर से लगाए गए एनकैप के पैसे को हेरिटेज निगम में ज्यादा दिए जाने के आरोप पर खाचरियावास ने कहा कि हेरिटेज में भी पैसा नहीं है. शहर के दोनों निगमों की हालत खराब है. इसके लिए वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान में निगम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और जेडीए से सड़कें बनवाई जा रही हैं. लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में है और सरकार के मन में दोनों निगमों के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं है. इस बात को लेकर कभी विकास नहीं रुकेगा कि बोर्ड किसका है. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगली मीटिंग में ग्रेटर निगम का नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर दिया जाएगा.