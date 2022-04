जयपुर. राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में स्थित सिने स्टार बिल्डिंग में शनिवार (23 अप्रैल 2022) को भीषण आग (Fire at Jaipur Cinestar Building) लगी थी. आगजनी की घटना के बीच बिल्डिंग में करीब डेढ़ सौ लोग फंस गए थे. दूसरी और चौथी मंजिल पर करीब आधा दर्जन लोग असमंजस में थे. इन सभी के लिए देवदूत बनकर आए पुलिसकर्मी. जरूरत के समय अदम्य साहस और जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया. आज इनकी जाबांजी को सब सलाम (Good Police Work) कर रहे हैं. पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इन पुलिसकर्मियों के जज्बे की सराहना (out of turn promotion for brave police personnel) की है. जिंदगी बचाने वाले देवदूतों के लिए गैलंट्री प्रमोशन की भी घोषणा की गई (Policemen honored for saving lives of people trapped in fire) है. इसमें विद्याधर नगर थाने के कांस्टेबल अशोक और महेश का नाम शामिल है.

मंजर बेहद खौफनाक था, चुनौती कम नहीं थी: कांस्टेबल अशोक ने बताया कि सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने के बाद पता चला कि एक फ्लैट में फैमिली फंसी हुई थी. बालकनी के सहारे से अंदर जाकर फ्लैट में फंसे लोगों को बाहर निकाल कर दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट किया. इसके बाद चौथी मंजिल पर भी लोगों के फंसे होने की सूचना मिली. इस दौरान चौथी मंजिल पर जाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया. पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं हो रहा था और आग की लपटें नजर आ रही थी. सांस लेना भी मुश्किल हो गया था. रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था. साथी महेश और मैं दोनों ने तौलिया गीला करके मुंह पर बांध लिया और आगे की तरफ बढ़ गए.

जिंदगियां बचाने वाले देवदूत!

एक दूसरे का हाथ पकड़ बढ़ाए कदम: मोबाइल की टॉर्च के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलते गए. बड़ी मुश्किल से 410 नंबर फ्लैट के गेट पर पहुंचे. दरवाजा खटखटाने के बाद करीब 25 से 30 सेकंड बाद दरवाजा खुला. फ्लैट के अंदर एक बुजुर्ग महिला अकेली थीं, जिन्होंने मुंह पर तौलिया बांध रखा था. बुजुर्ग चलने में भी असमर्थ थीं. हमने उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. उसके बाद फिर से दूसरे फ्लैट्स में लोगों के होने की आशंका पर चेक किया. कांस्टेबल महेश ने बताया कि धुएं की वजह से दम घुटने के हालात हो गए थे. लेकिन हौसला रखते हुए मुंह पर गीला तौलिया बांध कर आगे बढ़ते रहे. अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे थे.

थोड़ी सी देरी से हो सकता था बड़ा हादसा: विद्याधर नगर थाना अधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल फ्लैट्स दोनों साथ हैं. इसी वजह से लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है. आग की घटना बड़ी थी, इसमें बड़ा हादसा होने की आशंका थी. सूचना मिलते ही पुलिस त्वरित मौके पर पहुंच गई थी.फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने एनाउंसमेंट करके फ्लैट्स में रह रहे लोगों को बाहर निकाला. कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर फंस गए थे. सीढ़ी की सहायता से कॉन्स्टेबल अशोक और महेश ने ऊपर चढ़कर लोगों की जिंदगी बचाई. उनके साथ वहां मौजूद पुलिस थाने की पूरी टीम ने काफी प्रयास करके लोगों को बचाने का काम किया.

एक दमकल कर्मी भी हुआ बेहोश :एएसआई मदन सिंह ने बताया कि अग्निशमन (Fire at Jaipur Cinestar Building) और एंबुलेंस को मौके पर बुलवाया गया. जो लोग घायल थे उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाने का काम किया गया. इसके साथ ही आगजनी की बिल्डिंग के आसपास में मौजूद लोगों को भी दूर हटाया गया ताकि जनहानि न हो. एनाउंसमेंट करके जल्द से जल्द बिल्डिंग को खाली करवाने का प्रयास किया गया. इस दौरान एक दमकल कर्मी भी बेहोश हो गया था, जिसे भी अस्पताल पहुंचाया गया.