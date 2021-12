नई दिल्ली. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा (OSD to Rajasthan CM Lokesh Sharma) फोन टैपिंग मामले ( phone tapping in rajasthan) में गंभीर रूप से फंसते नजर आ रहे हैं. इस मामले को लेकर अगले महीने उन्हें गिरफ्तार भी किया जा (Rajasthan CM's OSD may be arrested) सकता है.

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा से कड़ी (Crime Branch interrogating Lokesh Sharma) पूछताछ की. इस दौरान ओएसडी शर्मा, क्राइम ब्रांच के प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दे पाए. क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ काफी सबूत एकत्रित किए हैं.

फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा (OSD to Rajasthan CM Lokesh Sharma) काे दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 13 जनवरी 2022 तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया (Lokesh Sharma got relief from Delhi High Court) जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक इसकी संभावना है कि क्राइम ब्रांच 13 जनवरी के बाद लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सकती है. कयास लगाया जा रहा है कि लोकेश शर्मा के मुंह खोलने से, उच्च पद पर बैठे कई अधिकारी मुसीबत में फंस सकते हैं.

वर्तमान कानून के हिसाब से फोन टैपिंग के मामले से बचकर निकल पाना या राहत प्राप्त करना आसान नहीं है. अगर फोन टैपिंग वैधानिक एवं निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई है तो भी फोन टैपिंग में शामिल संबंधित एजेंसी कोर्ट के अतिरिक्त इसे अन्य किसी को उपलब्ध नहीं करवा सकती. और अगर अवैधानिक तरीके से की गई है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है.