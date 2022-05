जयपुर. पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़ाने की मांग लंबे समय से पेट्रोल पंप डीलर कर रहे हैं. हाल ही में केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन भी राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से सौंपा गया था. जहां पेट्रोल पंप डीलर का मार्जिन बढ़ाने की मांग की गई थी. वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर घटाई गई कीमतों के बाद उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है.

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई का कहना है कि पिछले 5 वर्ष से पेट्रोल पंप संचालकों यानी डीलर का कमीशन नहीं बढ़ा है. एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं. लेकिन पेट्रोल पंप डीलर्स का मार्जिन पिछले 5 वर्ष से नहीं बढ़ा है. ऐसे में एसोसिएशन ने मांग करते हुए कहा है कि पेट्रोल पंप संचालकों के मार्जिन में वृद्धि हो और प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य एक समान करे. क्योंकि पड़ोसी राज्यों और प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के पम्पों पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य में काफी अंतर है.

पढ़ें: राजस्थान : 6 जिलों में पेट्रोल पंप बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल से आम आदमी परेशान

बगई का कहना है कि इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में भी अन्य जिलों की तुलना में पेट्रोल और डीजल महंगा बेचा जा रहा है. वहीं एसोसिएशन ने मांग करते हुए कहा है कि एक्साइज ड्यूटी में कमी पूर्व में तय की गई प्राइसिंग पॉलिसी के अनुसार ही की जाए. अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कल प्रदेश के 67000 पेट्रोल पंप रात 8 से 11 बजे तक बंद (Petrol pumps to be closed on Tuesday) रहेंगे. जबकि कल कोई भी पेट्रोल पंप संचालक डिपो से माल नहीं खरीदेगा.