जयपुर. फीस बकाया होने के कारण विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास बंद करने और परीक्षा से वंचित रखने के मामले (Complaint of deprivation of examination) की शिकायत अभिभावकों ने अब शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (Parents met Education Minister BD Kalla on fees) से की है. उन्होंने राजधानी जयपुर के छह नामचीन स्कूलों की जांच की मांग रखी. बीडी कल्ला ने इस संबंध में अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.



दरअसल, अभिभावक एकता संघ राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित विद्यार्थी को साथ लेकर शिक्षा मंत्री से मिला (Parents met Education Minister BD Kalla) और छह स्कूलों की जांच की मांग की. शिक्षा मंत्री ने संयुक्त शिक्षा निदेशक घनश्याम दत्त जाट और जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार को बुलाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश नामचीन विद्यालय बेखौफ होकर सुप्रीम कोर्ट व शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि फीस बकाया होने पर निजी स्कूल किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकते न ही ऑनलाइन क्लास या परीक्षा से वंचित किया जा सकता है. इसके बाद भी पिछले कुछ दिनों में फीस बकाया होने पर ऑनलाइन क्लास बंद करने या परीक्षा से वंचित रखने के कई मामले सामने आए हैं.