जयपुर. राजधानी के विद्याधर नगर थाना इलाके में 76 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Old Woman found dead in her house in Jaipur) होने का मामला सामने आया है. वृद्धा के बड़े बेटे ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है. प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि गंगानगर निवासी रेशमा देवी को गंगानगर में रहने वाला बेटा विजय कुछ दिनों पहले अपने भाई मुकेश के पास जयपुर छोड़ कर गया था.

तबीयत खराब रहने के चलते रेशमा देवी का जयपुर में इलाज चल रहा था. शुक्रवार को उसका बेटा मुकेश और विजय की पत्नी काम पर चले गए. इस दौरान रेशमा देवी की देखभाल के लिए घर पर एक मेड मौजूद थी. शाम को मेड ने वृद्धा को दवाई देने के लिए आवाज लगाई तो वो अपने कमरे में नहीं मिली. उसने जब बाथरूम में जाकर देखा तो रेशम देवी वहां मृत अवस्था में मिली. उसे नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां जांच कर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका के बेटों ने थाने पर किया हंगामा : रेशमा देवी के चार बेटे हैं. जिसमें से एक जयपुर, एक गंगानगर और 2 अन्य शहरों में निवास करते हैं. जब बेटों को अपनी मां की मौत की खबर मिली तो सभी देर रात तक जयपुर पहुंच गए. इसके बाद सभी बेटे एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए विद्याधर नगर थाने पहुंच गए. थाने के बाहर भी चारों भाइयों के बीच में काफी विवाद हुआ जिसमें विजय ने अपने छोटे भाई मुकेश और मुकेश की पत्नी पर अपनी मां की हत्या करने के आरोप लगाए हैं.

विजय ने आरोप लगाया है कि मुकेश और उसकी पत्नी ने मां पर हमला किया और उसकी जान ले ली. फिलहाल पुलिस ने मामला बिगड़ता देख हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है. शनिवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे.