जयपुर. दुनियाभर में आज शुक्रवार को नए साल की पूर्वसंध्या पर जश्न (new years eve celebration in jaipur) मनाया जा रहा है. राजधानी जयपुर में भी हर आयुवर्ग के लोग अपने-अपने तरीके से 2021 को विदाई देकर 2022 का स्वागत कर रहे हैं. संयोग से साल 2021 का समापन प्रदोष व्रत (2021 ends with Pradosh Fast) से हो रहा है. जयपुर के भृगु नगर के निवासियों ने भगवान शिव की बारात निकालकर (shiv Barat in jaipur) युवाओं को बुराई से दूर रहने का संदेश दिया और कोरोना महामारी के अंत की प्रार्थना की.

रचना बंसल ने बताया कि सात दिनों से मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हो रहा है. आज नए साल की पूर्व संध्या पर महिला मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके तहत भगवान शिव की बारात निकाली गई. युवाओं को आने वाले साल में बुराइयों से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया. युवाओं को बुराइयों से दूर रखने के लिए सनातन धर्म से जोड़ना जरूरी है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

उनका कहना है कि आज नए साल का समापन प्रदोष व्रत के साथ हो रहा है. इस दौरान भगवान शिव की बारात निकालने के साथ विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना की गई है. इसके साथ ही समाज से बुराइयों के अंत और कोरोना महामारी के खत्म होने की कामना भी भगवान भोलेनाथ से की गई है.