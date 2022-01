जयपुर. कांग्रेस ने अपना पता बदल लिया (Rajasthan Congress Headquarter Shifts To New Place) है. अब नया ठिकाना 7 अस्पताल मार्ग होगा. इस नए के लिए पार्टी को सेवादल, एनएसयूआई और युवक कांग्रेस का मुख्यालय खाली (Congress To Vacate Old Jaipur Office) करना होगा. कांग्रेस मुख्यालय के लिए जिस सरकारी जमीन को आवंटित किया गया है उसमें अब तक मंत्रियों का ठिकाना हुआ करता था.

60 लाख का वर्क आर्डर हुआ जारी पीडब्ल्यूडी से (Renovation In 60 Lakh Of Rajasthan Congress HQ) : राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय के लिए जो बंगला आवंटित किया गया है (New PCC Rajasthan office) भले ही उसे 11 महीने पहले आवंटित कर दिया गया हो, लेकिन इसमें रेनोवेशन (Renovation Work of Jaipur Congress Headquarter) का काम अब शुरू हुआ है ओर कल ही इसके लिए 60 लाख का वर्क आर्डर जारी हुआ है. अब इसका काम तेजी पकड़ेगा. इस भवन के लिए कांग्रेस पार्टी को महीने के 10 हजार रुपये किराए के तौर पर देने होंगे.

1990 के बाद फिर एक जगह बैठेंगे कांग्रेस और अग्रिम संगठन : राजस्थान में कांग्रेस के फिलहाल दो कार्यालय हैं. जिनमें से एक कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का मुख्यालय और महिला कांग्रेस चलती है, तो वहीं बनीपार्क स्थित कांग्रेस मुख्यालय (Rajasthan Pradesh Congress Comittee in Bani Park) पर तीनों अग्रिम संगठन सेवा दल, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का मुख्यालय चलता है. साल 1980 में बनीपार्क स्थित कार्यालय में ही कांग्रेस के सभी मुख्यालय चलते थे लेकिन बाद में 1990 में प्रदेश कांग्रेस का संसार चंद्र रोड स्थित मुख्यालय हो गया. अग्रिम संगठन का कार्यालय बनी पार्क बना लेकिन अब जल्द ही कांग्रेस और उसके सभी अग्रिम संगठन एक साथ एक ही भवन में बैठे हुए दिखाई देंगे.

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस पार्टी की खरीदी हुई प्रॉपर्टी : संसार चंद्र रोड स्थित वर्तमान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय-रंगोली कांग्रेस पार्टी की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है. ऐसे में यह प्रॉपर्टी कांग्रेस के ही अधिकार में रहेगी, लेकिन इस भवन को खाली करने के बाद इसका क्या किया जाएगा, इस पर अभी कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना बाकी है. इस भवन के साथ कांग्रेस पार्टी की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं. ऐसे में इस भवन को कांग्रेस जुड़वा कर दोबारा नए सिरे से भी बनवा सकती है और इसे कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यथावत रख सकती है.

कांग्रेस भवन बनाने के लिए ढूंढी जा रही जमीन : राजधानी जयपुर में तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (Rajasthan Congress Headquarter Shifts To New Place) के लिए पार्टी को सरकारी जमीन आवंटित हो गई है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की नजर पूरे प्रदेश में जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के भवन बनाने पर चली गई है.

जयपुर की तरह जिन जिलों में कांग्रेस पार्टी के पास पार्टी मुख्यालय के लिए भवन नहीं है, वहां भी जल्द ही सरकारी जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू होगा. जिसके बाद राजस्थान के हर जिले में भी कांग्रेस के मुख्यालय बनेंगे हालांकि, इसके लिए अभी कार्रवाई जारी है और इसके लिए वर्तमान सरकार एक पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही है. जिसके तहत न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि अन्य राष्ट्रीय पार्टियां भी राजस्थान में अपने लिए भवन बनाने के लिए जमीन अलॉट करवा सकेंगी.