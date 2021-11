जयपुर. क्या आप जानते हैं कि जापान और कोरिया जैसे देशों से माइक्रोवेव को लेकर यह चिंताजनक तथ्य सामने आ रहे हैं कि माइक्रोवेव में पकी खाद्य वस्तुओं के लगातार सेवन से कैंसर का रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं. सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अनिल गुप्ता कहते हैं कि जापान-कोरिया ने माइक्रोवेव को बैन कर दिया है. कैंसर को लेकर जागरूक होना जरूरी है.

देशभर में 7 नवंबर का दिन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ( National Cancer Awareness Day) के रूप में मनाया जाता है. बीते कुछ साल में युवाओं में कैंसर (cancer in youth) के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. चिकित्सकों का मानना है कि गलत जीवनशैली, मोटापा और प्रदूषण के चलते आज देश में कैंसर रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है.

कैंसर से बचना है तो जागरूक रहें

राजस्थान सहित देशभर में 20 से 35 उम्र के युवाओं में कैंसर के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital And Research Center Jaipur) के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ. अजय बापना (Dr. Ajay Bapna Cancer Specialist) ने बताया कि युवाओं में कैंसर का प्रमुख कारण गलत जीवनशैली के साथ ही जेनेटिक भी है. डॉ. बापना ने बताया कि ओरल कैंसर, लंग कैंसर, कॉलोन (मलाशय) कैंसर, पुरूषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केस युवाओं में तेजी से बढ रहे हैं. आमतौर पर कैंसर के रोगी 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में देखे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ साल में 20 से 35 वर्ष के युवाओं में कैंसर के केस सामने आ रहे हैं.

20 प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा कैंसर

इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (Indian council of medical research ICMR), नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ इंफोर्मेटिक्स एंड रिसर्च (National Center for Disease Informatics and Research, NCDIR) की ओर से नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट (National Cancer Registry Program Report) में देशभर में कैंसर के आंकड़ों में तेज वृद्धि बताई गई है. रिपोर्ट में सामने आया कि 2020 में कैंसर के 13.9 लाख मामले सामने आए थे. ऐसे में 2025 तक ये मामले बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंचने की संभावना है. इनमें ओरल, लंग, ब्रेस्ट कैंसर के केसेज युवाओं में देखे बढ़ रहे हैं.

कैंसर के लक्षण, तुरंत डॉक्टर से मिलें

सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट (surgical oncologist ) डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि मुँह या गले में न भरने वाला छाला, कुछ निगलने में दिक्कत होना या आवाज में परिवर्तन, शरीर के किसी भी भाग में गांठ, स्तन में गांठ या आकार में परिवर्तन, लंबे समय तक खांसी या कफ में खून, मलद्वार-मूत्रद्वार से असामान्य खून आना, मासिक धर्म के अलावा या रजोनिवृति के बाद असामान्य रक्तस्त्राव, शौच की आदत में परिवर्तन, ये सभी लक्षण कैंसर के शुरूआती लक्षणों (symptoms of cancer) में शामिल हैं. इन लक्षणों को नजर अंदाज न करें. चिकित्सक को समय पर दिखाकर लक्षणों के कारण की पहचान करवाएं.

कैंसर से बचाव है संभव

तंबाकू (cancer from tobacco) (बीडी, सिगरेट, गुटखा) एवं गलत जीवनशैली (जैसे व्यायाम नहीं करना, ज्यादा तेल-मसालेदार भोजन का सेवन) को छोड़ दिया जाए तो कैंसर की रोकथाम संभव है. सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण (6 माह के अंतराल में) करवाकर महिलाएं इस रोग से खुद को बचा सकती हैं. अपने चिकित्सक से इसके बारे में सलाह लें. 40 की उम्र के बाद महिलाओं को स्तन कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांच के लिए पैप स्मीयर (20 वर्ष की आयु के बाद) हर वर्ष करवानी चाहिए.