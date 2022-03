जयपुर. राजधानी के शिप्रापथ थाना इलाके में 10 मार्च की सुबह गला रेतकर की गई युवक की निर्मम हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की भाभी और भाभी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है. शनिवार शाम को पुलिस ने मृतक की शिनाख्त रंजन सहनी के रूप में की जो सांगानेर स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था. मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने अनेक कड़ियों को मिलाते हुए वारदात का खुलासा किया और मृतक की भाभी उषा व उसके प्रेमी मोहसीन को गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, मृतक रंजन को अपनी भाभी उषा और मोहसीन के प्रेम-प्रसंग के बारे में पता लग गया था. उषा ने अपने प्रेम-प्रसंग के बीच में रोड़ा बन रहे देवर रंजन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की. भाभी और उसके प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम (brother in law murdered by sister in law and her lover) दिया.

पार्टी करने बुलाया और दिया वारदात को अंजाम : एसीपी मानसरोवर हरिशंकर यादव ने बताया कि रंजन को उसकी भाभी के प्रेमी मोहसीन ने 9 मार्च की रात को शराब पार्टी के लिए बुलाया. मोहसीन अपने एक अन्य साथी के साथ रंजन को सांगानेर से स्कूटी पर बैठाकर मानसरोवर रीको एरिया स्थित नाले के पास लेकर पहुंचा. जहां पर आरोपी ने रंजन को शराब पिलाई और फिर एक धारदार हथियार से निर्मम तरीके से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी.

उषा अपने पति के सामने बिल्कुल अनभिज्ञ बनी रही और उसे जरा भी अहसास नहीं होने दिया कि रंजन की हत्या कर दी गई है. मृतक की शिनाख्त के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उषा के हाव-भाव संदेहास्पद लगे. पुलिस ने उषा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने प्रेमी मोहसीन के साथ मिलकर रंजन की हत्या करना कबूल लिया. वारदात के बाद से मोहसीन भी फैक्ट्री में काम करने नहीं आ रहा था. पुलिस ने जब मोहसीन के घर दबिश दी तो वह नहीं मिला. टेक्निकल इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहसीन को शहर छोड़कर भागने से पहले शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया.

पहले पति को मारने की थी प्लानिंग: उषा ने मोहसीन के साथ मिलकर 15 दिन पूर्व पति संतोष सहनी की हत्या की प्लानिंग की थी. हालांकि, अपने 4 साल के बच्चे के अनाथ हो जाने के बारे में सोच कर उषा ने पति की हत्या की प्लानिंग को टाल दिया.

चूंकि उषा, मोहसीन व मृतक रंजन सांगानेर स्थित एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे, जिसके चलते रंजन को उसकी भाभी उषा के मोहसीन के साथ चल रहे प्रेम-प्रसंग की जानकारी हो गई. उषा के पति को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ भी पता न चले और रंजन रोड़ा न बन सके, इसके चलते ही रंजन की हत्या की गई. हत्या की वारदात में मोहसीन का साथ देने वाले उसके साथी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है.