जयपुर. राजस्थान के सात जिलों के 2400 स्कूलों में बच्चों को बेहतर हाइजीन के प्रति जागरूक (Hygiene awareness campaign in rajasthan schools) करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने निजी संगठन के साथ एमओयू किया है. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि आज टाबर सोसायटी के माध्यम से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं.

शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जाने वाले अभियान के तहत प्रदेश के 7 जिलों की 2400 स्कूलों में हाथों (Campaign for prevention of corona in Rajasthan schools) को साफ रखने का अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और खेल-खेल में बच्चों को हाथों को साफ रखने के तरीके बताकर इसके फायदे समझाए जाएंगे. इससे बच्चों को कोरोना सहित अन्य रोगों से बचाने में मदद मिलेगी.

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट (new variants of corona) से बच्चों को बचाने के लिए (BD Kalla Appeal to Central Government) केंद्र सरकार को जल्द से जल्द बच्चों का (BD Kalla on Child Vaccination) टीकाकरण शुरू करवाना चाहिए. अगर जल्द से जल्द बच्चों के टीके लगाने का कार्य शुरू किया जाता है तो कोरोना महामारी से बच्चों को बचाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेज के साथ ही वर्चुअल क्लासेज की भी व्यवस्था की हुई हैं. अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ा सकते हैं. साथ ही कहा कि जो भी स्कूल ऑनलाइन क्लास शुरू करने के सरकार के आदेश की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के प्रयासों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता से स्कूल खोले जा रहे हैं. लेकिन प्रार्थना सभाओं सहित अन्य सभी ऐसी गतिविधियों पर रोक है. जिनमें एक जगह पर बच्चों को इकट्ठा किया जाता है. इसके साथ ही भोजनावकाश के समय में भी बच्चों को एक जगह एकत्रित होने से मना किया जाता है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने कई बार स्कूलों में जांच करवाई है कि कोरोना संबंधित गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं. किसी भी स्कूल में अगर एक भी कोरोना का (corona infection in rajasthan schools) मामला आता है तो उन स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद करवाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं.