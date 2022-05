जयपुर. राजधानी में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं. आए दिन चोर एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं. अब चोर राजस्थान विश्वविद्यालय में भी सक्रिय हो गए हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स की गाड़ियों से मोबाइल फोन चोरी होने के मामले सामने आए (Mobile phone stolen from Rajasthan University) हैं. मोबाइल फोन चोरी होने से छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. इस दौरान काफी संख्या में छात्र कुलपति सचिवालय पहुंचे और आक्रोश (Students angry on mobile phone theft in Raj Uni) जताया.

जानकारी के मुताबिक राजस्थान विश्वविद्यालय के पीजी स्कूल ऑफ सोशल साइंस के बाहर खड़ी गाड़ियों से करीब 22 मोबाइल फोन चोरी हुए हैं. स्टूडेंट सेंटर के अंदर परीक्षा दे रहे थे. इस दौरान सभी स्टूडेंट्स की गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थीं. खड़ी गाड़ियों से चोरों ने मोबाइल फोन चोरी कर लिए. जब स्टूडेंट्स बाहर आए तो उन्हें अपनी गाड़ियों से मोबाइल फोन गायब मिले. इसके बाद स्टूडेंट एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ कुलपति सचिवालय पहुंचे और चोरी की घटना को लेकर आक्रोश जताया. स्टूडेंट्स का आरोप है कि कुलपति सचिवालय में भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया. चोरी की घटना को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया.

जब स्टूडेंट्स इस घटना को लेकर कुलपति सचिवालय पहुंचे, तो वहां पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं था. स्टूडेंट्स का कहना है कि जब सीसीटीवी कैमरे चेक करवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से एक कहा गया, तो कैमरे भी नहीं दिखाए गए. पीड़ित छात्र-छात्राओं की ओर से गांधीनगर थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस की टीम विश्वविद्यालय परिसर में अलर्ट हो गई है और इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है.