जयपुर. कांग्रेस के विधायकों के साथ ही निर्दलीय विधायकों को भी उदयपुर में बाड़ाबंदी में रखा गया है. अब सभी विधायकों को कल जयपुर लाया जाएगा. हालांकि जयपुर आने के बाद भी इन विधायकों को एक दिन और बाड़ाबंदी में रखा जाएगा. लेकिन अब बारी विधायकों को प्रशिक्षण देने की होगी, क्योंकि राजस्थान में बीते करीब डेढ़ दशक में विधायकों के क्रॉस वोट करने के उदाहरण तो नहीं हैं, लेकिन गलती विधायकों के वोट देने में हुई है, जिसके चलते उनका वोट निरस्त (Mistakes done by MLAs in Rajya Sabha election) हुआ.

सीएम अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे डॉक्टर जितेंद्र, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बृजेंद्र ओला वोट देने में गलती कर चुके हैं. जिसके चलते उनका वोट निरस्त हो गया था. हालांकि इन विधायकों ने क्रॉस वोट नहीं किया था, लेकिन उनका वोट पार्टी के काम नहीं आया था. तत्कालीन गहलोत सरकार में विधायक रहे रामलाल मेघवाल ने भी गलत वोट कर दिया था. हालांकि रामलाल अब विधायक नहीं हैं, लेकिन बाकी तीनों नेता वर्तमान गहलोत सरकार में भी विधायक हैं. इनमें से महेंद्रजीत मालवीय और विजेंद्र ओला तो मंत्री और डॉक्टर जितेंद्र मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं. ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस विधायकों ने ही वोट डालने में गलती की हो, पिछली वसुंधरा सरकार के समय भी भाजपा के एक विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया था. यह विधायक कौन था, इसके बारे में पार्टी ने कभी साफ नहीं किया.

कैसे हो सकता है वोट निरस्त: राज्यसभा चुनाव में वोट के निरस्त होने के कई कारण होते (Reasons of cancellation of votes in Rajya Sabha election) हैं. इनमें इंक में बदलाव, वोट दिखाने में की गई गलतियां शामिल हैं. इंक में बदलाव जैसे किसी तरीके की कोई गुंजाइश इस बार नहीं है. लेकिन वोट दिखाने को लेकर विधायकों को प्रशिक्षण देना जरूरी होगा. क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी न केवल अपने विधायकों से सही मतदान करवाने की है. बल्कि निर्दलीय और समर्थक दलों के विधायकों को भी उन्हें बताना होगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं?

कांग्रेस विधायकों के लिए: कांग्रेस विधायकों को वोट कांग्रेस के एजेंट को दिखाकर करना होगा. अगर वह अपने एजेंट को वोट नहीं दिखाते हैं, तो उनका वोट निरस्त हो सकता है. कांग्रेस विधायक अगर भाजपा या अन्य किसी दल के एजेंट को वोट दिखाते हैं, तो भी उनका वोट निरस्त हो सकता है. इसके साथ ही अगर वोट डालते समय वह अपने किसी साथी को अपना वोट दिखाते हैं तो उसे भी निरस्त किया जा सकता है. वोट डालते समय उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिसे वोट दिया है, उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर इंक ना लगे.

निर्दलीय विधायकों के लिए: निर्दलीय विधायक जब अपना मतदान करता है, तो उसे किसी एजेंट को वोट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है. अगर निर्दलीय विधायक भाजपा या कांग्रेस के एजेंट को दिखाता है, तो उसका वोट निरस्त हो सकता है. अगर कोई निर्दलीय विधायक अपने साथी विधायक को मतदान करने से पहले अपना वोट दिखा देता है तो भी उसका वोट निरस्त हो सकता है. इसके अलावा बैलेट पेपर पर वोट दिए गए प्रत्याशी के नाम के अलावा इंक किसी और जगह फैलती है या कोई निशान बनता है, तो वह वोट भी निरस्त माना जाएगा.

अन्य दल के विधायक: कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य किसी दल के विधायक जब मतदान करेंगे, तो उन्हें अपनी ही पार्टी के एजेंट को वोट दिखाना होगा. वह भले ही समर्थन किसी भी दल के प्रत्याशी को करें, लेकिन वोट समर्थन पा चुकी पार्टी के एजेंट को दिखाने पर वोट निरस्त होगा. इसके साथ ही इंक के फैलाव को लेकर नियम सबके एक जैसे होते हैं.

भाजपा विधायकों के लिए: भाजपा विधायकों को वोट भाजपा के एजेंट को दिखाकर करना होगा. अगर वह अपने एजेंट को वोट नहीं दिखाते हैं, तो उनका वोट निरस्त हो सकता है. भाजपा विधायक अगर कांग्रेस या अन्य किसी दल के एजेंट को वोट दिखाते हैं तो भी उनका वोट निरस्त हो सकता है. इसके साथ ही अगर वोट डालते समय वह अपने किसी साथी को अपना वोट दिखाते हैं, तो उसे भी निरस्त किया जा सकता है. वोट डालते समय उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिसे वोट दिया है उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर इंक ना लगे.