जयपुर. प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड (BJP in election mode) पर आ चुकी है. प्रदेश भाजपा ने अपने अग्रिम संगठन और मोर्चों को इसके तहत कार्यक्रम देना शुरू कर दिए हैं. भाजयुमो के हस्ताक्षर अभियान से इसकी शुरुआत (Signature campaign of BJYM) हुई है. जल्दी ही महिला और किसान मोर्चा सहित अन्य मोर्चा को भी चुनावी कार्यक्रम सौपे जाएंगे.

भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी के खिलाफ चलेगा अभियान- भाजयुमो का हस्ताक्षर अभियान आज से आगामी 31 मई तक तीन चरणों में चलेगा. पहले चरण में आज से 30 अप्रैल तक सार्वजनिक स्थानों पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे. दूसरे चरण में 1 मई से 15 मई तक संस्थागत हस्ताक्षर अभियान चलेगा और तीसरे चरण में 16 मई से 31 मई तक चल हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से डोर टू डोर संपर्क कर आमजन से प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर करवाया जाएगा. भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार अभियान के तहत कांग्रेस सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ राजस्थान के युवाओं को एकजुट किया जाएगा. साथ ही आम जनता को इस अभियान के जरिए सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी भी दी जाएगी.

महिला मोर्चा और किसान मोर्चा को भी जल्द मिलेगा नया टास्क: राजस्थान भाजपा ने युवा मोर्चा को हस्ताक्षर अभियान (Signature campaign of BJYM) के रूप में टास्क दिया है, जिसके जरिए भर्तियों में धांधली और बेरोजगारी भत्ते की बात को उठाया जा रहा है. अब जल्द ही महिला मोर्चा को भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. जिसमें प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम किया जाना शामिल रहेगा. वहीं, किसान मोर्चा को भी किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर कार्यक्रम दिया जाएगा.

बीएल संतोष के दौरे के बाद बना कार्यक्रम- भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जयपुर प्रवास के दौरान हुई संगठनात्मक बैठकों में यह कार्यक्रम तय किए गए थे. बताया जा रहा है बीएल संतोष ने पार्टी के हर मोर्चे और विभागों को आगामी चुनाव को देखते हुए अलग-अलग ट्रांसफर अभियान दिए जाने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद अब युवा मोर्चा से इसकी शुरुआत की जा रही है.