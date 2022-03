जयपुर. राजधानी के महेश नगर थाना इलाके से 3 फरवरी को लापता हुई दो सगी बहनों को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जयपुर पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मदद से 50 दिन बाद सकुशल ढूंढने में सफलता हासिल की है. दोनों सगी बहनों को लखनऊ से जयपुर लाया जा रहा (Missing sisters taken back to Jaipur from Lucknow) है. पुलिस के अधिकारी भी बच्चियों के साथ ही वापस जयपुर लौट रहे हैं.

वहीं बच्चियों के सकुशल बरामद होने के बाद जयपुर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने बताया कि दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए लखनऊ पुलिस की एक स्पेशल टीम के साथ जयपुर पुलिस के 100 पुलिसकर्मी लगातार जुटे हुए थे. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम ने बताया कि हाल ही में लखनऊ पुलिस को यह इनपुट मिला कि जयपुर से लापता बच्चियां लखनऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों में डोर-टू-डोर मार्केटिंग के तहत लोगों के घरों व दुकानों में जाकर सामान बेच रही हैं. जिनके कुछ फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे और उन फुटेज के आधार पर लखनऊ पुलिस ने बच्चियों को ढूंढने के लिए पोस्टर तैयार किए.

इसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में टीम को भेजकर बच्चियों की तलाश की गई. वहीं बच्चियों को ढूंढने के लिए गठित की गई एसआईटी के सदस्य भी लखनऊ पहुंचे और तलाश को तेज किया गया. इसके बाद बुधवार दोपहर को दोनों बच्चियों को लखनऊ से सकुशल दस्तयाब कर लिया गया. दोनों बच्चियां अपना घर छोड़कर लखनऊ क्यों गई और वहां पर कहां रही जैसे सवालों के जवाब बच्चियों के जयपुर आने के बाद ही मिल सकेंगे. बच्चियों के मिलने की सूचना मिलने पर जयपुर से बच्चियों के परिजन भी लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं.