जयपुर. राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में कार सवार दो बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में घायल हुए कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage of Miscreants attack on petrol pump employees in Jaipur) सामने आने के बाद अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

प्रकरण की जांच कर रहे एएसआई हबीब खान ने बताया कि खानिया बंधा स्थित सेठी सर्विस पेट्रोल पंप पर देर रात एक कार में दो व्यक्ति आए. इन्होंने कार में 2 हजार रुपए का पेट्रोल भरवाया. जब पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उन्हें पेमेंट करने के लिए कहा तो कार सवार बदमाशों ने नकद पेमेंट ना कर ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही और एक स्क्रीनशॉट पेट्रोल पंप कर्मचारी को दिखाया. जब पेट्रोल पंप कर्मचारी ने स्क्रीनशॉट देखा तो वह पेट्रोल पंप के बैंक खाते में ट्रांसफर का नहीं था. जिस पर उसने कार सवार व्यक्तियों को नकद पेमेंट करने या फिर क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करने के लिए कहा.

पढ़ें: दबंगों ने पेट्रोल के पैसे मांगने पर कर्मी को पीटा

पहले भागे फिर दोबारा पेट्रोल पंप पर आकर किया हमला: पेमेंट मांगने पर दोनों बदमाश कार को आगे-पीछे कर तेजी से पेट्रोल पंप से फरार हो गए. इस पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इसकी सूचना पेट्रोल पंप संचालक योगेश सेठी को दी. योगेश ने सुबह पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा. इस पूरे घटनाक्रम के 25 मिनट बाद कार सवार बदमाश फिर से पेट्रोल पंप पहुंचे और कार की डिग्गी खोल डंडे निकालकर पेट्रोल पंप पर तैनात 3 कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया.

पढ़ें: Petrol Pump पर नकाबपोश बदमाशों ने किया बंदूक के बल पर लूट का प्रयास, CCTV में कैद हुई वारदात

इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बीच-बचाव का प्रयास भी किया लेकिन हाथ में डंडा लिए बदमाश ने तेजी से वार कर कर्मचारी राधेश्याम का सिर फोड़ दिया. वहीं कर्मचारी गोपाल के हाथ में तो जोरावर के पैर में गंभीर चोट लगी. तीनों कर्मचारी जमीन पर गिर गए और दर्द में झटपटाने लगे. इसके बाद दोनों बदमाश कार में बैठ मौके से फरार हो गए. शोर-शराबा सुन जब पेट्रोल पंप संचालक योगेश सेठी कैबिन से बाहर निकले तो उन्होंने अपने तीनों कर्मचारियों को फर्श पर दर्द से तड़पते हुए देखा. इसके बाद योगेश ने पुलिस को वारदात की सूचना दी और तीनों कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को आईडेंटिफाई कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है.