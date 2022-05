जयपुर. राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के बेटे और युवा कांग्रेस नेता रोहित जोशी के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मामला (Mahesh Joshi son accused of rape) दर्ज करवाया है. पीड़िता ने रोहित पर दुष्कर्म के अलावा ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का भी गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने रोहित के खिलाफ दिल्ली दक्षिणी इलाके के सदर बाजार थाने में रविवार को एफआईआर दर्ज करवाई है. इन आरोपों के बाद राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी पहली बार मीडिया के सामने आए.

इस दौरान महेश जोशी ने कहा (Mahesh Joshi on allegation of rape against his son) कि मैं अपने पूरे जीवन सत्य और न्याय पर रहा हूं. पुलिस निष्पक्षता, गहराई और सख्ती के साथ इस मामले की जांच करें. महेश जोशी ने कहा कि मुझे इस मामले का मीडिया से ही पता लगा है और मैं हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ रहूंगा. उन्होंने कहा कि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एफआईआर के बारे में जनता तक बात पहुंचा दी, लेकिन अब इस मामले में कयास और मीडिया ट्रायल को छोड़ पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए.

जहां सत्य वहीं मैं, लेकिन बंद हो मीडिया ट्रायल

मंत्री महेश जोशी ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने की बात पर कहा कि उन्हें इस मामले में उतना ही पता है जो मीडिया चला रहा है. लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस इस मामले में न्याय करेगी और गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएगी. उन्होंने मामले की ज्यादा जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि मैं हमेशा न्याय के साथ रहा हूं. चाहे यह प्रकरण हो या कोई और प्रकरण जहां न्याय होगा वहीं महेश जोशी होगा.

क्या है पूरा मामला: राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के बेटे और युवा कांग्रेस नेता रोहित जोशी के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. पीड़िता ने रोहित पर दुष्कर्म के अलावा ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का भी गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने रोहित के खिलाफ दिल्ली दक्षिणी इलाके के सदर बाजार थाने में रविवार को एफआईआर दर्ज करवाई है. हालांकि पीड़िता ने उसके साथ दुष्कर्म होने का स्थान सवाई माधोपुर बताया है जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कर मामला जांच के लिए महिला थाना सवाई माधोपुर भिजवाया है.

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि रोहित जोशी शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शोषण करता रहा. पीड़िता जब रोहित की हरकतों का विरोध करती तो उसके साथ काफी मारपीट की जाती थी. पीड़िता ने रोहित पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर देहशोषण करने के आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही पीड़िता ने रोहित पर उसके पिता महेश जोशी की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए हैं.

पीड़िता ने बताया कि लगातार देहशोषण के चलते वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन रोहित ने उसका गर्भपात करवा दिया. पीड़िता ने रोहित और उसके पिता महेश जोशी से अपने और परिवार को जान का खतरा बताते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने की भी गुहार लगाई है. फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 328, 312, 366, 377, 506 और 509 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे अनुसंधान के लिए महिला थाना सवाई माधोपुर को भेज दिया है.