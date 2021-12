जयपुर. फाइटर प्लेन Mig 21 के क्रैश (Mig 21 Crash Cases) होने की घटनाएं सेना के लिए चिंता का सबब बनती जा रहीं हैं. कभी तकनीकी खामी तो कभी किन्ही और कारणों से प्लेन क्रैश होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. साभ भर में ही सेना के 5 Mig-21 क्रैश हो चुके हैं. कुछ हादसों में प्लेन के पायलट भी शहीद हुए हैं. ऐसे में Mig-21 को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं.

इस साल राजस्थान में 3 Mig 21 क्रैश (3 Mig 21 Crashes in rajsthan) होने की घटनाएं हुई हैं. जबिक देश में कुल 5 Mig 21 क्रैश (5 Mig 21 crashed in a year in India) हो चुके हैं. साल भर की बात करें तो वायुसेना के 10 अलग-अलग विमान क्रैश हो चुके हैं जिनमे CDS बिपिन रावत समेत देश ने कई वीर सपूतों को खो दिया है. अब तक देश में Mig Sreies के कुल 292 विमान क्रैश हुए हैं जिसमें कुल 181 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं.

ताजा घटना की बात करें तो 24 दिसंबर 2021 यानी शुक्रवार को ही राजस्थान के जैसलमेर में Mig 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद हो गए. विंग कमांडर हर्षित सिन्हा जिस विमान को उड़ा रहे थे वह भी Mig 21 था. राजस्थान के जैसलमेर में हुआ हादसा इस साल देश में Mig 21 का पांचवा हादसा है. इसमें राजस्थान के जैसलमेर में Mig 21 दुर्घटनाग्रस्त होने से विंग कमांडर हर्षित सिन्हा, मध्य प्रदेश में Mig 21 दुर्घटनाग्रस्त होने से ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता और पंजाब के मोगा में Mig 21 क्रैश में पायलट अभिनव चौधरी शहीद हुए हैं.

वर्ष 2021 में राजस्थान में 3 Mig 21 हुए दुर्घटनाग्रस्त

5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में Mig 21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. इसमें पायलट सकुशल निकलने में कामयाब हुआ था.

25 अगस्त 2021 बाड़मेर के गुराडिया में Mig 21 क्रैश हो गया था.

24 दिसंबर 2021 को जैसलमेर में Mig 21 क्रैश हो गया. हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद हो गए.

वर्ष 2021 में राजस्थान के बाहर क्रैश होने वाले 2 Mig 21

17 मार्च 2021 को मध्यप्रदेश में ग्वालियर के पास Mig 21 बायसन क्रैश हुआ. इसमें पायलट ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए थे.

23 मई 2021 23 मई 2021 को पंजाब के मोगा में Mig 21 क्रैश हो गया था. हादसे में पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे.

Mig 21 के साथ ही इस साल 10 वायु सेना के विमान हुए दुर्घटनाग्रस्त

इस साल देश में कुल 10 सैनिक विमानों के हादसे हुए हैं जिनमें 8 दिसंबर को mil mi 17 v5 जैसा उच्च सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने वाला विमान भी शामिल है। इस दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस विपिन रावत समेत, विमान के दोनों पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान , scorden leader कुलदीप सिंह समेत 13 सैन्य कर्मियों और विमान में सवार सीडीएस की पत्नी का भी निधन हो गया। इसके साथ ही 18 नवंबर mi mi 17 क्रैश हुआ ,21 अक्टूबर 2021 को मिराज 2000 तकनीकी खामियों की वजह से क्रैश हुआ, 21 सितंबर 2021 को चीता sa-315 उधमपुर में क्रैश हुआ, 13 अगस्त 2021 को ध्रुव डब्ल्यू एस आई दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो 25 जनवरी को भी सेना का ध्रुव डब्ल्यू एस आई दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

आज तक देश में 1963 से 2021 तक 292 Mig विमान हुए दुर्घटनाग्रस्त

Mig सीरीज के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को साल 1960 से मिलने शुरू हुए. यह विमान 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 के युद्ध और फिर 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं. Mig विमानों को लगातार अपग्रेड भी किया गया है. Mig 21 जो Mig Series का अपग्रेडेड विमान है जो किसी भी आधुनिक विमान को टक्कर दे सकता है. Mig Series के इन विमानों की लड़ने की क्षमता आज भी बरकरार और अचूक है लेकिन सुरक्षा के मामले में इस विमान का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है.

यही कारण है कि इन विमानों को फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है. 1963 से आज तक देश मे कुल 292 Mig सीरीज के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. 1963 से साल 2021 तक केवल बीच के 4 साल ऐसे रहे जिसमें कोई Mig दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ. इसमें 1964, 1967, साल 2017 और साल 2020 ऐसे वर्ष रहे जब कोई Mig 21 दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ.