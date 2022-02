जयपुर. राजधानी के मानसरोवर थाना इलाके में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एक 38 वर्षीय विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला (Married Woman Raped and blackmailed by Social Media Friend in Jaipur) सामने आया है. इस संबंध में पीड़िता ने राजेश कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि आरोपी ने पीड़िता से फेसबुक के जरिए दोस्ती की और फिर चैटिंग के जरिए दोनों के बीच में बातचीत होने लगी. इसके बाद आरोपी ने खुद को कहीं पर फंसा होने का झांसा देकर 21 हजार रुपए फोन-पे करने के लिए कहा. जिस पर पीड़िता ने उक्त राशि आरोपी को ट्रांसफर कर दी. इसके बाद आरोपी ने 21 फरवरी को पीड़िता के घर आकर उक्त राशि वापस लौट आने का झांसा दिया.

राशि लौटाने का झांसा दे किया रेप: 21 फरवरी को आरोपी पीड़िता को 21 हजार रुपए लौटाने का झांसा देकर उसके घर पहुंच गया. जहां पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता की अश्लील फोटो मोबाइल पर क्लिक कर ली. जब पीड़िता ने आरोपी की इस हरकत का विरोध किया तो आरोपी ने पीड़िता को बदनाम करने की धमकी दी और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी.

इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल (Threat To spread Obscene Clips On Social Media) करने की धमकी दे ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया. पति के घर लौटने पर पीड़िता ने उसे आपबीती बताई और मानसरोवर थाने पहुंच राजेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश (Married Woman Raped and blackmailed by Social Media Friend in Jaipur) करना शुरू किया है.

मजदूरी का झांसा दे विवाहिता से दुष्कर्म: राजधानी के चित्रकूट थाना इलाके में मजदूरी कराने का झांसा दे एक 27 वर्षीय विवाहिता को काम कराने के बहाने घर ले जाने और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. उसने बताया है कि 20 फरवरी को जब पीड़िता रोज की तरह काम की तलाश में 200 फीट बाईपास पर खड़ी थी तभी एक वृद्ध दंपति ने मकान पर ले जाकर काम कराने की बात कही.

मजदूरी के 400 रुपए तय होने पर पीड़िता वृद्ध दंपत्ति के साथ उनके घर पर चली गई. वृद्ध दंपति के घर पहुंचने पर पीड़िता साफ सफाई के काम में लग गई और तभी वृद्ध दंपति मकान की पहली मंजिल पर चले गए. इसी दौरान वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया, जिसने खुद को ठेकेदार बताया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने लगा.

पीड़िता ने ठेकेदार की हरकतों का विरोध किया और चिल्लाने लगी तो वृद्ध दंपति ने मकान की पहली मंजिल से नीचे आकर पीड़िता को धमकाया और मुंह बंद रखने के लिए कहा. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबाकर उसे जान से मारने की धमकी दे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही वारदात के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताने के लिए कहा और स्थाई तौर पर काम पर रखने की बात कहने लगा.

इसके बाद पीड़िता जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से मुक्त होकर अपने घर पहुंची और परिवार के सदस्यों को आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता ने मंगलवार देर शाम चित्रकूट थाने पहुंच अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू किया है.