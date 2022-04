जयपुर. राजधानी के बगरू थाना इलाके के खारी तलाई के 200 फीट गहरे कुएं में एक युवक गिर गया. कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस की टीम ने युवक को कुएं से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू (Rescue operation to save a man who fell in well) किया. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया (Man who fell in deep well rescued by Civil Defence) गया. युवक को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है. घायल युवक 32 वर्षीय गिरधारी बताया जा रहा है.

नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक जगदीश प्रसाद रावत के मुताबिक कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि बगरू थाना इलाके में एक युवक 200 फीट गहरे कुएं में गिर गया है. सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर शंकर लाल सैनी के निर्देशानुसार रेस्क्यू टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. कुए के अंदर उतरकर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने युवक को बाहर निकालने में सफलता हासिल की. हंसराज गुर्जर को होर्नेस की मदद से उतारा गया और कुएं में गिरे व्यक्ति को सकुशल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

जानकारी के मुताबिक युवक खेत में गाय को भगाने के लिए गया था. इस दौरान कुएं के पास युवक का बैलेंस बिगड़ गया और इसमें गिर गया. इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को गिरते हुए देखकर पुलिस और सिविल डिफेंस को सूचना दी. युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल डिफेंस कर्मी हंसराज गुर्जर, रेस्क्यू टीम के इंचार्ज अविनाश कुमार, असरार अहमद, राजेश गुर्जर, लक्ष्मण सिंह, अब्दुल राशिद, गिर्राज सैनी और रोशन गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही.