जयपुर. राजधानी के तुंगा थाने में शांति भंग (Peace Violation Case Against Jaipur Man) के आरोप में बंद एक आरोपी के साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की. इसके खिलाफ शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार मोनू नामक व्यक्ति ने तुंगा थाने के एसएचओ सहित 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. रिपोर्ट में उसने कहा है कि उसके साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट (Man Beaten Up In Jaipur Police Custody) हुई है.

प्रकरण की जांच एसीपी बस्सी मेघचंद मीणा को सौंपी गई है. पुलिस के मुताबिक तुंगा क्षेत्र में रहने वाले मोनू लाटा शर्मा को तुंगा पुलिस ने किसी ठेला चालक से मारपीट करने के मामले में 2 दिन पहले शांति भंग करने की धाराओं (Peace Violation Case Against jaipur man) में गिरफ्तार किया. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में आरोपी के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट (Man Beaten Up In Jaipur Police Custody) की गई जिसके चलते आरोपी को चोट भी आई.

इनके खिलाफ FIR!: पुलिस की मारपीट से घायल मोनू ने एसएचओ रमेश कुमार, हीरा लाल हैड कांस्टेबल, नेमाराम कांस्टेबल, सत्यप्रकाश वाहन चालक कांस्टेबल, राजेन्द्र और मेघाराम कांस्टेबल, अशोक कांस्टेबल और अमर सिंह एएसआई प के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने मोनू का मेडिकल मुआयना करवाने के बाद आईपीसी की धारा 166, 167, 323, 341, 325, 307, 193, 211, 499, 500 समेत 120बी में केस दर्ज किया है.