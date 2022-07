जयपुर. राजधानी की मुहाना थाना पुलिस ने शुक्रवार दोपहर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक विवाहिता को उसके प्लॉट पर लोन दिलवा कर मकान बनवाने का झांसा दे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने और 48 लाख रुपए के प्लॉट पर जबरन कब्जा करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया (Accused occupied plot illegally in Jaipur) है.

मुहाना थानाधिकारी लाखन सिंह खटाना ने बताया कि सुंदर नगर निवासी उर्मिला गुप्ता ने वर्ष 2020 में सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास 200 वर्ग गज का एक प्लॉट 48 लाख रुपए में खरीदा था. उसी प्लॉट पर वह अपने परिवार के साथ निवास कर रही थी. पास ही रहने वाले बृजेश कुमार मीणा नाम के व्यक्ति का उर्मिला के घर पर आना जाना था. उसने उर्मिला को प्लॉट पर लोन दिलवाकर मकान बनवाने का झांसा दिया. लोन दिलाने का झांसा देकर बृजेश ने उर्मिला से कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और 1 साल बीत जाने के बाद तक भी कोई लोन नहीं (Fraud in the name of loan on plot) दिलवाया.

वहीं वर्ष 2021 में उर्मिला के ससुर की मौत हो गई और उसके बाद उर्मिला के जेठ की भी मौत हो गई. जिसके कारण उर्मिला अपने परिवार के साथ अपने मूल गांव उत्तर प्रदेश चली गई. जिसका फायदा उठाकर बृजेश ने पहले उर्मिला के मकान का ताला तोड़कर सारा सामान चुरा लिया और फिर उसके बाद उस प्लॉट के फर्जी कागजात तैयार कर अपनी नेम प्लेट लगा अवैध रूप से रहने लगा. जुलाई माह के पहले सप्ताह में जब उर्मिला और उसका परिवार जयपुर लौटे तो प्लॉट पर बृजेश के नाम की नेम प्लेट लगी देख चौंक गए.

इस पर जब उन्होंने बृजेश से बात की तो वह प्लॉट को अपना बताते हुए उर्मिला और उसके परिवार को धमकाने लगा. इसके बाद उर्मिला ने अपने परिवार के साथ मुहाना थाने पहुंच बृजेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार दोपहर बृजेश को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है. आरोपी एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन प्रकरण दर्ज हैं.