जयपुर. गत 24 मई को राजधानी के चार थाना इलाकों में घरों के बाहर खड़ी 15 लग्जरी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर सामान चुराने वाले गिरोह के सरगना को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली. पुलिस ने प्रकरण में कार्रवाई करते हुए विपिन हरिजन को गिरफ्तार किया (Accused of vandalise vehicles arrested in Jaipur) है, जिसने गैंगस्टर की तरह अपना वर्चस्व और रुतबा कायम करने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है.

डीसीपी साउथ मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी अपने इलाके में लोगों में खौफ कायम करना चाहता था, जिसके चलते उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रॉड और सरियों से महेश नगर, श्याम नगर, सोडाला और सदर थाना इलाके में 15 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर सामान चुराने की वारदात को अंजाम (Vandalse vehicles to get fame as gangster) दिया. गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले गिरोह का सरगना विपिन हरिजन अपने क्षेत्र के बदमाशों में किंग ऑफ नंदपुरी के नाम से जाना जाता है. आरोपी ने अपनी बाइक नंबर प्लेट पर भी नंबर की जगह किंग लिखवा रखा है. वह इसी नाम से अपने क्षेत्र के लोगों में खौफ कायम करना चाहता था.

पढ़ें: हिस्ट्रीशीटर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर डॉक्टर को दी धमकी, गिरफ्तार

जब पुलिस को आरोपी के महेश नगर थाना इलाके में एक 3 मंजिला मकान में छिपे होने की सूचना मिली, तो पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए उक्त मकान पर पहुंची. पुलिस टीम को देख विपिन ने मकान की छत से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कांस्टेबल भीम सिंह ने बहादुरी का परिचय देते हुए उसे कूदने से पहले ही दबोच लिया. आरोपी के खिलाफ महेश नगर सहित राजधानी के अन्य थानों में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. प्रकरण में अभी भी दो आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.