जयपुर. राजधानी के जालूपुरा थाना इलाके में गुरुवार दोपहर एक लो फ्लोर (Low floor bus brake fails in Jaipur) बस के ब्रेक फेल हो जाने पर चालक की () सूझबूझ के चलते बस में सवार सवारियों की जान बच गई. साथ ही सड़क पर चल रहे (accident averted due to driver understanding) कई वाहन चालक व राहगीर भी हादसे का शिकार होने से बच गए.

जालूपुरा थाना अधिकारी अनिल जेमिनी ने बताया कि एक एसी लो-फ्लोर बस एमआई रोड से होते हुए अजमेरी गेट की ओर आ रही थी. तभी अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए. बस के ब्रेक फेल हो जाने पर चालक ने संयम से काम लिया और सभी सवारियों को सीट को कसकर पकड़ कर बैठने के लिए कहा. इसके बाद चालक ने अजमेरी गेट स्थित पेट्रोल पंप के पास एक दीवार पर ले जाकर लो फ्लोर बस को टकरा दिया, दीवार से टकराने के बाद कुछ मीटर आगे जाने पर बस रुक गई. हालांकि इस दौरान बस में मौजूद कुछ सवारियों के हल्की-फुल्की खरोच जरूर आई, लेकिन किसी के भी गंभीर चोट नहीं लगी.

लगातार हॉर्न बजाकर और हाथों से इशारा करके करता रहा सचेतः लो-फ्लोर बस चालक को जब यह पता चला कि बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं. इस पर उसने बस में मौजूद सवारियों की सुरक्षा के साथ ही सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों व राहगीरों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा. ब्रेक फेल होने का पता लगते ही सबसे पहले चालक ने बस में मौजूद सवारियों को सतर्क किया और उसके बाद लगातार हॉर्न बजाकर व हाथों से इशारा कर आगे चल रहे वाहन चालकों को बस के सामने से हटने के लिए कहा. वहीं चालक ने बस के एक्सलेटर को (Bus driver saved the lives of the passengers) छोड़ दिया जिसके चलते बस की गति कम होती गई और फिर बाद में उसने बस को रोकने के लिए दीवार पर टक्कर दे मारी.

हालांकि जिस वक्त चालक ने दीवार पर बस को टक्कर मारी उस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी और वाहनों में पेट्रोल भरवा रहे वाहन चालक जरूर घबरा गए, लेकिन जब उन्हें हकीकत का पता चला तो सभी लोगों ने लो-फ्लोर बस चालक की सूझबूझ की काफी तारीफ की. हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची जालूपुरा थाना पुलिस और दुर्घटना थाना पुलिस उत्तर ने क्रेन की सहायता से लो फ्लोर बस को मौके से हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया. वहीं बस में मौजूद सवारियों को दूसरी बस में सवार कर उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया.