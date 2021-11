जयपुर. राजधानी के मानसरोवर थाना इलाके में चेहरे पर मास्क लगाकर (Masked Thieves In Jaipur) एक ज्वेलरी शॉप में घुसे दो बदमाशों ने संचालक और कर्मचारी का ध्यान भटका कर दुकान (Hypnotism Loot In Jaipur) से 6.50 लाख रुपए के गहने चुराकर फरार हो गए. चोरी की वारदात (Theft in Jewelery Shop) को लेकर पीड़ित ज्वेलरी शॉप संचालक मनोज कुमार सोनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

फूंका मंत्र, ले उड़े 6.50 लाख!

शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि शनिवार शाम को ज्वेलरी शॉप पर पीड़ित के पिता राजेंद्र प्रसाद सोनी बैठे हुए थे और इसी दौरान मुंह पर मास्क लगाए दो युवक (Masked Thieves In Jaipur) दुकान के अंदर घुसे. दोनों करीब 18 मिनट तक दुकान के अंदर रहे और कई ज्वेलरी आइटम देखे. इसके बाद दोनों युवक बिना कुछ सामान लिए वहां से चले गए.

दुकान में ज्वेलरी खरीदने आए दोनों युवकों के जाने के बाद जब कर्मचारी ने ज्वेलरी आइटम संभाले तो 12 सोने के पेंडेंट, तीन चेन और चार मंगलसूत्र गायब मिले. इसके बाद कर्मचारी ने बाहर जाकर आसपास के इलाके में दोनों युवकों की तलाश भी की लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं लगा.

पीड़ित ने पुलिस को बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज (CCTV) उपलब्ध करवाया है, जिसमें मुंह पर मास्क लगाए दोनों बदमाश दुकान में ज्वेलरी देखते हुए नजर आ रहे हैं. पीड़ित ने शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि बदमाश बंगाली भाषा में कुछ मंत्र (Spell In Bangla) बोल रहे थे. जिसके चलते दुकान पर मौजूद राजेंद्र प्रसाद सोनी और एक अन्य कर्मचारी बदमाशों की बातों से सम्मोहित (Hypnotism Loot In Jaipur) हो गए. इसके बाद उन्होंने बदमाशों को ज्वेलरी आइटम सौंप दिए और बदमाश उसे लेकर फरार हो गए. फिलहाल, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश करना शुरू किया है.

40 ग्राम सोने के आभूषण चुरा ले गए बदमाश

राजधानी के ही कोतवाली थाना इलाके में 8 बदमाश, जिसमें 4 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं, ज्वेलरी शॉप से 40 ग्राम सोने के जेवर चुरा कर फरार (Theft in Jewelery Shop) हो गए. इस संबंध में किशनपोल बाजार स्थित ज्वेलरी शोरूम के संचालक सतीश कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के लिए दुकान में आए. जिन्होंने सेल्समैन को बातों में उलझा कर 40 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिया और फिर कोई भी ज्वेलरी आइटम पसंद नहीं आने की बात कहकर वहां से चले गए.

बदमाशों के जाने के बाद जब सेल्समैन ने सामान संभाला तो 40 ग्राम सोने के आभूषण कम मिले. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. फिलहाल, पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 के तहत प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश करना शुरू किया है.