जयपुर. प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब नाम ट्रांसफर और उप विभाजन के प्रकरणों में भी पट्टा जारी किया जाएगा. इसे आमजन को दी गई सहूलियत कहें या राज्य सरकार की पट्टों की संख्या बढ़ाने की कवायद. लेकिन नाम ट्रांसफर और उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा मिलने से आवेदक के पास भूखंड के मूल दस्तावेज के रूप में अपने ही नाम का पट्टा (Lease deed given in case of name transfer or sub division) होगा. जिससे बैंक या फिर किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन लेते समय उसे मूल दस्तावेज के रूप में चैन ऑफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी.

प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब नाम हस्तांतरण के प्रकरणों में पूर्व में जारी किया गया पट्टा समर्पित करा फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं. ऐसे में अब जितने भी नाम ट्रांसफर के आवेदन आ रहे हैं, उनके आवेदकों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपना मूल पट्टा समर्पित कर अपने ही नाम का नया पट्टा ले सकते (Submit old lease dead and get new one while name transfer) हैं. वहीं उप विभाजन के प्रकरणों में भी भूखंड का मूल पट्टा समर्पित कर जितने भी उपविभाजित भाग हैं, उनका अलग-अलग पट्टा ले सकते हैं.

हेरिटेज नगर निगम के उपायुक्त प्लानिंग सुरेंद्र यादव ने बताया कि अब तक नगरीय निकायों की ओर से नाम हस्तांतरण का जो पत्र जारी किया जाता रहा है, उसे भूखंड के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना जाता और व्यक्ति को नेम ट्रांसफर के पत्र के साथ भूखंड के चैन ऑफ डॉक्यूमेंट भी रखने पड़ते हैं. लेकिन नेम ट्रांसफर पर पट्टा मिलने के बाद उन्हें मूल दस्तावेज के रूप में महज पट्टा (लीज डीड) ही रखना होगा और जब आवेदक के पास लैंड टाइटल का पट्टा खुद के नाम पर ही होगा, तो वो किसी भी वित्तीय संस्थान से आसानी से ऋण भी ले सकेगा. उसे कोई और दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. यही स्थिति उप विभाजन के अलग-अलग पट्टों में भी होगी.

आपको बता दें कि प्रदेश के नगरीय निकायों में नाम हस्तांतरण के अब तक 32 हजार 432 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. जिनमें से 31 हजार 181 को निस्तारित किया जा चुका है. वहीं 1 हजार 251 प्रकरण अभी भी पेंडिंग है. इसी तरह भूखंडों के उप विभाजन के 4 हजार 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 हजार 647 को निस्तारित किया जा चुका है और 357 पेंडिंग प्रकरण हैं. जिनके यदि अब पट्टे दिए जाएंगे, तो पट्टे जारी किए जाने का आंकड़ा अपने आप बढ़ जाएगा.