जयपुर. खाटू श्याम जी में आ रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति देने के बाद देर रात उसे निरस्त करने के मामले में सियासत शुरू हो गई (Politics over flower showering by helicopter in Khatu Shyam Mandir) है. पुष्प वर्षा के इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती को शामिल होना था. अब भाजपा ने प्रदेश सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है.

भाजपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के इस कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन ने रात 9 बजे अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सीकर जिला कलेक्टर ने यह अनुमति निरस्त कर दी. उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला दिया.

शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस के दबाव में यह अनुमति निरस्त की गई है. जबकि ना हेलीकॉप्टर खाटू श्याम मंदिर के आसपास से उड़ना था और ना ही नीचे उतरना था. शर्मा ने अनुसार कार्यक्रम का मकसद था कि यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस को अपने वोटबैंक की नाराजगी की चिंता सताई. जिसके चलते प्रशासन पर दबाव बनाकर अनुमति निरस्त करवाई गई है.

अब गांधीवादी कहलाना करें बंद: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपे जाने जैसी मांग पर भी रामलाल शर्मा ने चुटकी ली. शर्मा ने कहा कि बैठक में ही सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की मंशा जाहिर करती हैं, लेकिन उनके ही चहेते नेता कहते हैं कि गांधी परिवार में से ही कोई अध्यक्ष बने. शर्मा ने कहा कांग्रेस गांधी परिवार से बंधी हुई पार्टी है, जिसको अब जनता ने ही खत्म करने की ठान ली है.

शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को गांधीवादी कहलाने का कोई हक नहीं रह गया, क्योंकि खुद गांधीजी की विचारधारा इनसे मेल नहीं खाती. गांधीजी ने पार्टी की स्थापना आजादी के लिए की थी, जिसे आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए था.