जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने बुधवार को जयपुर मंडल के सवाई माधोपुर-जयपुर रेल खंड का निरीक्षण (Railway GM Vijay Sharma Visit Jaipur) किया. शर्मा ने करीब सवाई माधोपुर से जयपुर तक करीब 131 किलोमीटर ट्रैक का निरीक्षण किया. विजय शर्मा ने कहा गांधीनगर सहित कई रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन बनेंगे. साथ ही खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन जल्द शुरू किया जाएगा.

जयपुर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक विजय शर्मा ने कहा कि (Gandhinagar will become a model station in Jaipur) गांधीनगर सहित कई रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन बनेंगे. इसके अलावा खातीपुरा रेलवे स्टेशन सेटेलाइट की तर्ज पर जल्द शुरू होगा. 2022 अंत तक इसे शुरू कर दिया जाएगा. खातीपुरा सेटेलाइट स्टेशन से पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार से बात करके प्लान बनाया जाएगा ताकि आमजन को परेशानी ना हो.

जल्द शुरू होगा खातीपुरा सेटेलाइट स्टेशन

उन्होंने कहा कि भविष्य में हम जयपुर स्टेशन का विस्तार नहीं कर सकते और हमें लोगों की सुविधाओं के लिए ट्रेनें भी चलानी हैं. खातीपुरा में हमें टर्मिनल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल गई है वहां टर्मिनल का काम बहुत अच्छा चल रहा है. उन्होंने कहा कि गांधीनगर स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने प्लान बन कर तैयार है, इस पर जल्द काम शुरू करेंगे. इसके लिए राज्य सरकार से ही बात की गई है पार्किंग सहित कई सुविधाएं यहां उपलब्ध की जाएंगी जो वर्ल्ड क्लास की होगी.

भविष्य में और भी स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा. सीसीटीवी और सुरक्षा पर भी काम करेंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना का में बंद हुई यात्रियों की रियायतें काफी हद तक शुरू हो चुकी हैं. कोरोना की तीसरी लहर के कारण कुछ रोक दी गई है और जल्द ही रेलवे बोर्ड इस संबंध में निर्णय करेगा. विजय शर्मा ने निरीक्षण के दौरान रेलवे के कर्मचारियों और पब्लिक से भी बात की और उनसे सुझाव भी लिए गए हैं.