जयपुर. एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक अर्थ का अनर्थ कर देती है और कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला है. जयपुर की खासा कोठी पुलिया के नीचे लगे एक साइन बोर्ड पर स्पेलिंग मिस्टेक के चलते साइन बोर्ड को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है.

NO HONK की जगह NO HUNK : दरअसल जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में नो हॉकिंग अभियान (No honking campaign in Jaipur) की शुरुआत की थी, जिसके चलते शहर के तमाम प्रमुख मार्गो पर नो हॉन्क लिखे हुए साइन बोर्ड अलग-अलग जगहों पर लगाए गए. उसी अभियान के तहत एक साइन बोर्ड खासा कोठी पुलिया के नीचे लगाया गया लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के चलते साइन बोर्ड पर नो हॉन्क (NO HONK) की जगह नो हंक (NO HUNK) लिख दिया गया.

यह भी पढ़ें - Security Arrangements For New Year: नए साल के जश्न पर प्रशासन सख्त, 3500 पुलिसकर्मी करवाएंगे कोविड प्रोटोकॉल की पालना

Jaipur Bans Hunks

साइन बोर्ड पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस के किसी भी अधिकारी की अब तक नजर नहीं पड़ी. लेकिन जयपुर घूमने आ रहे पर्यटक इस बोर्ड को देखकर काफी मजाक बना रहे हैं. इस साइन बोर्ड को लेकर ट्विटर पर जयपुर घूमने आए एक पर्यटक ने साइन बोर्ड की फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है की 'Jaipur Bans Hunks' हंक शब्द का प्रयोग कूबड़ या मस्कुलर लोगों के लिए किया जाता है. ऐसे में साइन बोर्ड पर हुई स्पेलिंग मिस्टेक के चलते लोग अब इसका काफी मजाक (jaipur police sign board troll on twitter) बना रहे हैं. इसके साथ ही ऐसे ट्विटर पर लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, जिसमें वह मजाक बनाते हुए जयपुर नहीं जा सकने की बात लिख रहे हैं.