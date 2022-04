जयपुर. राजधानी की भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने 12 अप्रैल की रात बालकनी में पानी पीने गई 4 साल की मासूम को पकड़कर उसके अपहरण का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर के जरिए आरोपी को इधर उधर टहलते हुए देखा जिसके बाद शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

चार साल की मासूम के अपहरण का प्रयास करने वाले आरोपी को आईडेंटिफाई करने के लिए पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इसके बाद फुटेज में नजर आ रहे व्यक्ति का रूट चार्ट तैयार किया गया और मासूम व उसके परिवार के सदस्यों को फुटेज दिखाए गए. जिसमें आरोपी के पहनावे, उसके जूते और उसकी चाल ढाल को देखकर मासूम के परिजनों को दीपक धोबी नाम के व्यक्ति पर शक हुआ. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए (Accused arrested with the help of CCTV and informer) दीपक को हिरासत में लिया और जब पूछताछ की गई तो (accused is under interrogation) उसने अपना जुर्म कबूल किया.

आरोपी दीपक कुमार 1 साल पहले मासूम के घर के पास कपड़े प्रेस करने का काम करता था. लेकिन बाद में उसने दूसरे स्थान पर कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर दिया. आरोपी शादीशुदा है, जिसका एक बच्चा भी है. प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में ही उसने 4 साल की मासूम के अपहरण का प्रयास किया था. आरोपी ने मासूम के हाथ को पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचा था लेकिन मासूम के चिल्लाने और शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला.