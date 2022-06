जयपुर. राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक महिला की जान ले ली (Jaipur Hit and Run Case Footage). हालांकि हादसा 10 जून को घटित हुआ था लेकिन हादसे का सीसीटीवी आज सामने आया (Footage of Jaipur Woman Hit By Bike) है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक के बेटे ने सोमवार को चित्रकूट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. इसकी पुष्टि चित्रकूट थानाधिकारी रामकिशन विश्नोई ने की है. उन्होंने बताया कि हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, जिसमें विश्वकर्मा निवासी 50 वर्षीय संतोष देवी की मौत हुई है. मृतका डॉक्टर्स कॉलोनी में रहने वाले अपने भाई की तबीयत खराब होने पर उससे मिलने आई थीं और जब 10 जून की शाम वापस अपने घर लौट रही थीं उसी दौरान हादसा हुआ.

कई मीटर तक घिसटती चली गईं: महिला पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सामने सड़क पार कर रही थी तभी तेज रफ्तार में स्पोर्ट्स बाइक पर आए दो युवकों ने उन्हें भीषण टक्कर मारी. टक्कर लगने के चलते महिला बाइक के साथ कई मीटर तक घसीटते हुए चली गई और गंभीर रूप से घायल हो गईं. टक्कर मारने के बाद दोनों युवक पहले तो घटनास्थल से कुछ आगे चले गए और बाद में फिर से लौट कर आए. कुछ सेकंड तक महिला के पास बाइक रोक कर उसे देखते रहे और फिर बाद में पकड़े जाने के डर से मौके से फरार हो गए.

CCTV फुटेज में दिखा सड़क हादसा

राहगीरों ने बुलाई एंबुलेंस: राहगीरों ने 108 एंबुलेंस के जरिए महिला को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया (Footage of Jaipur Woman Hit By Bike). यहीं इलाज के दौरान 14 जून को महिला की मौत हो गई. हादसे (Road Accident In Jaipur) को लेकर मृतका के बेटे राकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को आईडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है.