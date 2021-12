जयपुर. बीते दिनों जयपुर हेरिटेज मेयर ने जयपर शहर की सफाई व्यवस्था (jaipar city cleanliness) की बदहाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए जोन उपायुक्तों की क्लास लगाई थी. उन्होंने उपायुक्तों को कार्यालय में रहने की बजाए फील्ड में उतरकर मॉनिटरिंग करने के और फील्ड से लोकेशन भेजने के निर्देशों की पालना नहीं होने पर भी नाराजगी जताई थी.

उन्होंने जनवरी में होने वाले राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट 2022 को ध्यान में रखते हुए जयपुर के स्मारक, हवामहल, जलेब चौक सहित ऐतिहासिक धरोहर स्थलों पर विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई और तीन-तीन लोगों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए थे. महापौर की सख्ती के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों ने हर सप्ताह 10 ओपन कचरा डिपो खत्म करते हुए 2 महीने में शहर को ओपन कचरा डिपो फ्री बनाने का लक्ष्य (Jaipur Heritage Municipal Corporation Target) निर्धारित किया है.

जयपुर होगा ओपन कचरा डिपो फ्री

इस संबंध में निगम कमिश्नर अवधेश मीणा ने बताया कि सभी जोन उपायुक्त को डेली या अल्टरनेटिव डे फील्ड में राउंड लेने के लिए पाबंद किया गया है. मॉनिटरिंग के दौरान ओपन कचरा डिपो की संख्या मेंशन करते हुए, उन्हें कम करने की कार्रवाई पर फोकस किया जाएगा. इसके साथ ही जो लोग बाहर कचरा डालेंगे उनसे कैरिंग चार्ज वसूलने की कार्रवाई भी की जाएगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक डोर टू डोर कचरा संग्रहण (door to door garbage collection in jaipu) की व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, ओपन कचरा डिपो खत्म नहीं किये जा सकते. ऐसे में अब हूपर्स की आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग की जाएगी. बता दें कि महापौर ने खुद माना था कि ग्रेटर निगम के मुकाबले हेरिटेज (Heritage Municipal Corporation of Jaipur) में ज्यादा कर्मचारी होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है, जबकि हेरिटेज निगम का एरिया छोटा है. ऐसे में अब जोन उपायुक्तों को टारगेट दिया गया है.