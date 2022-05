जयपुर. पिछले कुछ दिनों से जयपुर डिस्कॉम के नाम पर उपभोक्ताओं को फर्जी मोबाइल मैसेज भेजे जाने के मामले में अब डिस्कॉम ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत सदर पुलिस थाना जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या आधार पर दर्ज कराई गई है. सांची जयपुर डिस्कॉम ने आम उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के नाम पर आ रहे भ्रामक मोबाइल में से सावधान रहने की अपील भी की (Beware of fake SMS in the name of Discom) है.

दरअसल विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल और अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं की सूचना जयपुर डिस्कॉम की आधिकारिक सेंडर आईडी JAVVNL द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिए दी जाती है. जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि संज्ञान में आया है कि विद्युत उपभोक्ताओं को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बिजली कनेक्शन काटने संबंधी एसएमएस प्राप्त हो रहे हैं. इसकी जानकारी मिलते ही विभाग द्वारा ऐसे कृत्य की शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज करवा दी गई थी. मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को इस प्रकार के मोबाइल मैसेज को नजरअंदाज करने और सावधान रहें की अपील जारी की थी. सक्सेना ने बताया कि इसके बाद भी इस प्रकार के संदेश बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं. जिसको देखते हुए पुलिस थाना सदर में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है.

