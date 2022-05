जयपुर. अब दृष्टिबाधित यात्री जयपुर रेलवे स्टेशन पर गुमराह नहीं होंगे. इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेलवे स्टेशन पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि के साइनेज लगाए गए (Braille signage at Jaipur Railway Station) हैं. इस तरह जयपुर रेलवे स्टेशन ब्रेल लिपि सुविधा वाला प्रदेश का पहला स्टेशन बन गया (Jaipur becomes states first railway station with braille signage) है. स्टेशन पर सभी रेलवे अधिकारियों के कमरे के बाहर, प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार पर ब्रेल लिपि के साइनेज और मेप लगा दिए गए हैं.

जयपुर रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर जीसी गुप्ता के मुताबिक ब्लाइंड व्यक्ति को किसी रेलवे अधिकारी से मिलना है, तो इस मेप को अंगुली से फील कर कमरे तक पहुंच सकेगा. स्टेशन पर ब्लाइंड और मूकबधिरों यात्रियों के लिए चलने के लिए पीली कलर की पट्टीका भी बनाई गई है, जिस पर चलकर प्लेटफॉर्म और निश्चित जगह तक पहुंच सकते हैं. दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए स्टेशन के मुख्यद्वार पर ब्रेल लिपि मेप पर क्यूआर कोड बनाया गया है. मोबाइल से क्यूआर कोड स्केन कर अपनी ही भाषा में स्टेशन के निश्चित जगह जाने की जानकारी ली जा सकती है.

इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए भी रेलवे स्टेशन पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. रेलवे अधिकारी के मुताबिक ब्लाइंड और मूकबधिरों के लिए देशभर में करीब 40-42 स्टेशनों पर सुविधा दी जा रही है. राजस्थान में जयपुर पहला रेलवे स्टेशन है, जहां पर ब्लाइंड यात्रियों के लिए ब्रेल लिपि साइन लगाए गए हैं. जयपुर रेलवे स्टेशन पर मूकबधिर और ब्लाइंड यात्रियों की इस सुविधा से उनकों स्टेशन पर आने जाने में आसानी होगी. इस ब्रेल लिपि के माध्यम से सही दिशा और जगह पर पहुंच सकेंगे.