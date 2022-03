जयपुर. देश की 100 स्मार्ट सिटी के बीच हुई फ्रीडम टू साइकिल प्रतियोगिता में शहरवासियों ने 3680 किलोमीटर साइकिल चलाकर जयपुर को 5वां स्थान (Jaipur at 5th place in Freedom to Cycle competition) दिलाया. वहीं देश के पांच मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में जयपुर स्मार्ट सिटी के अवधेश मीणा ने अधिकतम गतिविधियों में भाग लेकर तीसरा और स्मार्ट सिटी के अधिशासी अभियंता अजय सिंधु ने पांचवां स्थान हासिल किया.

'फ्रिडम टू साइकिलिंग फ्रिडम टू वॉक' केम्पेन (Freedom to cycling freedom to walk campaign) में सिटीजन ग्रुप साइकिलिंग में प्रभुदयाल शर्मा, वॉकिंग में राम निवास मीणा और रनिंग में पुष्पेन्द्र सिंह राजपूत पहले स्थान पर रहे. बुधवार को जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से प्रतिभागियों को स्मार्ट सिटी जयपुर के सीईओ ने पुरस्कृत किया. स्मार्ट सीटी जयपुर की ओर से आयोजित फ्रिडम टू साइकिलिंग फ्रिडम टू वॉक केम्पेन के समापन समारोह को संबोधित करते हुये जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ अवधेश मीणा ने सभी प्रतिभागियों को जयपुर का नाम रोशन करने पर बधाई दी.

पढ़ें: Special: साइकिल कल्चर कैसे होगा विकसित, बढ़ावा देने के लिए सरकार नहीं उठा रही कोई कदम

अवधेश मीणा ने कहा की अब हमें पहले स्थान पर जगह बनाने के लिए प्रयास करने होंगे. स्मार्ट सिटी की यही मंशा है कि जयपुर की सड़कें और वातावरण पब्लिक फ्रेंडली रहे. इस तरह के आयोजन शहर के सस्टेनेबल ग्रोथ में मदद करते हैं. आपको बता दें कि ये केम्पेन 1 जनवरी से 26 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था. वॉकिंग में 621 लोगों ने और साईकिलिंग में 311 लोगों ने पंजीकरण किया था. प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न साइकिलिंग और रनिंग ग्रुप का अहम योगदान रहा.