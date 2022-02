जयपुर. राजधानी जयपुर में होटल और ज्वेलरी कारोबारी समूह पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई (IT Raid in Jaipur) को अंजाम दिया है. आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने उद्यमी जगदीश तांबी के ठिकानों पर छापामार (IT Raid On Hotel And Jewelery Business Group) कार्रवाई की है. जयपुर में 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में काली कमाई उजागर होने की संभावना है.

तांबी परिवार होटल रॉयल ऑर्चिड के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ बताया (Big Action Of Income Tax Department) जा रहा है. कारोबारी समूह का जयपुर में रंगीन रत्न, एमरल्ड और ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है. जयपुर में सी-स्कीम, जोहरी बाजार, सेज समेत अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापामार कार्रवाई (Action Of IT Department In Jaipur) कर रही है. करीब 70 से अधिक आयकर कर्मी और पुलिसकर्मी छापामार कार्रवाई में शामिल है.

जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को काफी दिनों से कारोबारी समूह के यहां अघोषित आय और टैक्स चोरी का इनपुट मिल रहा था. आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने मंगलवार सुबह अचानक छापेमारी कार्रवाई शुरू की. छापामार कार्रवाई से कारोबारी समूह के अन्य सहयोगियों में भी हड़कंप मच गया. आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है. इसके साथ ही बैंक लॉकर्स को भी खंगाला जाएगा. आयकर विभाग के अधिकारी कारोबारी से पूछताछ करके जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं.

बता दें कि आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह भी दो बड़े कारोबारी समूह पर छापेमार कार्रवाई (Big Action Of Income Tax Department) की थी. छापामार कार्रवाई के दौरान कारोबारी समूह के 43 ठिकानों पर करोड़ों रुपए की काली कमाई पकड़ी गई थी. इन ठिकानों से करीब 41 करोड़ की काली कमाई उजागर हुई थी. साथ ही 4 करोड़ 30 लाख रुपए की नगदी भी बरामद की गई थी. तो वहीं 6 करोड़ 30 लाख रुपए की ज्वेलरी भी सीज की गई थी.