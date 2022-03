जयपुर. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल में सामोद बालाजी मंदिर में रोपवे शुरू करने से लेकर अजमेर में बजट घोषणा के अनुरूप उपभोक्ताओं को 15000 लीटर निशुल्क पानी देने और माली सैनी समाज की विभिन्न मांगों से जुड़े मुद्दे उठे. लेकिन सदन में कई भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी (Several BJP MLAs absent from Zero Hour in Assembly) रही.

राजस्व और वन विभाग की लड़ाई में उलझा है मंदिर का रोप वे-रामलाल शर्मा: स्थगन प्रस्ताव के जरिए भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने चौमूं के सामोद बालाजी मंदिर में बंद पड़े रोपवे का मामला उठाया. शर्मा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस मंदिर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए. अप्रैल 2019 में यहां रोपवे शुरू हुआ, लेकिन 27 जून, 2019 को तकनीकी कारणों से इसे बंद कर दिया (Ropeway closed in Samod Balaji temple) गया. शर्मा ने कहा राजस्व विभाग कहता है कि यह रोप वे मंदिर की खातेदारी की जमीन में बना है, लेकिन वन विभाग अपने गजट नोटिफिकेशन में बताता है कि यह जमीन वन विभाग की है. इन दोनों विभागों को साथ बैठाकर इस समस्या का समाधान कराएं.

15000 लीटर पेयजल निशुल्क देने की घोषणा अधूरी-देवनानी: भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने साल 2019 में गहलोत सरकार द्वारा प्रतिमाह 15000 लीटर तक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पानी का बिल निशुल्क करने की घोषणा पर सवाल किया. देवनानी ने कहा अजमेर में 1 लाख 65 हजार पेयजल उपभोक्ता हैं जिनमें से 65 हजार को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. इन 65 हजार उपभोक्ताओं के यहां पेयजल के मीटर तो खराब हैं या फिर रीडिंग लेने के लिए कर्मचारी नहीं आते. देवनानी ने सरकार से बचे उपभोक्ताओं को भी घोषणा का लाभ दिलाए जाने की मांग की है.

माली सैनी समाज की 11 मांगों को जल्द पूरा करें सरकार अविनाश गहलोत: भाजपा विधायक अविनाश गहलोत ने माली सैनी समाज की सरकार के समक्ष लंबित पड़ी 11 सूत्री मांगों को उठाया और सरकार से इसे जल्द पूरा करने की मांग की. गहलोत ने कहा खुद मुख्यमंत्री इस समाज से आते हैं. गहलोत के अनुसार राजस्थान में इस समाज की करीब सवा करोड़ आबादी है. मांग पत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और महात्मा फुले फाउंडेशन का गठन करने सहित 11 सूत्री मांगे हैं.

शून्यकाल में इन विधायकों ने भी उठाए मुद्दे: कांग्रेस विधायक पीटी गजेंद्र शेखावत ने उनके विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में कई रूटों पर रोडवेज सेवा बंद होने से आ रही परेशानी को उठाया और कुछ रूट का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि उपचुनाव के दौरान तक यहां रोडवेज सेवा शुरू थी. लेकिन बाद में बंद कर दी गई. इसे सरकार जल्द शुरू करे. वहीं विधायक जोगिंदर अवाना ने नदबई में आमजन के भ्रमण के लिए 25 बीघा भूमि आवाज कर सेंट्रल पार्क बनाने की मांग की, तो भाजपा विधायक रामप्रताप कासनिया ने भादरा नोहर के 30 गांव में सिद्ध नहर का पानी देने और इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने से अधिक बचे हुए पानी का लाभ उनके विधानसभा क्षेत्र और सिंगासर माइनर क्षेत्र को दिए जाने की मांग रखी. मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी.

सदन में वसुंधरा राजे के जन्मदिन की दी गई शुभकामनाएं: शून्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने सदन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जन्मदिन की शुभकामनाएं सदन के सभी सदस्यों की ओर से दी. सदन में विधायक चंद्रकांता मेघवाल और समाराम गरासिया का भी नाम स्पीकर ने पुकारा, लेकिन वे सदन में मौजूद नहीं थे. इसी तरह सदन में शून्यकाल के दौरान 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में से एक में संबंधित विधायक अनुपस्थित रहे. जिसके चलते हुए उस पर चर्चा नहीं हो सकी. ऐसे में चर्चा यही रही कि भाजपा के कई विधायक राजे के जन्मदिन में शामिल होने बूंदी के केशवरायपाटन गए हैं.