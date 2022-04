जयपुर. राज्य सरकार ने रिश्वतखोर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला को निलंबित कर दिया (IAS Nannumal Pahadia and RAS Ashok Sankhla suspended) है. एसीबी ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में इन दोनों अफसरों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को कार्मिक विभाग ने अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक सांखला को निलंबित कर (Suspension order of Nannumal Pahadia and Ashok Sankhla) दिया. दोनों निलंबित अधिकारियों को निलंबन काल में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव के यहां उपस्थिति देने को कहा गया है.

यह था मामला: बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने के आरोप में पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन को पकड़ा था. पहाड़िया का हाल ही अलवर कलेक्टर के पद से तबादला हुआ था. तबादले के बाद उनको जिला कलेक्टर आवास से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया. राजस्थान में यह दूसरा केस है जब जिला कलेक्टर रहे आईएएस अधिकारी को भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया गया है. एसीबी ने निजी फर्म की ओर से कराये जा रहे हाइवे निर्माण कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने की एवज में उससे यह रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था. एसीबी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पढ़ें: अलवर रिश्वत मामला: पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया सहित तीनों लोगों को न्यायालय ने भेजा जेल