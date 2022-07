जयपुर. राजधानी जयपुर की शिप्रा पथ थाना पुलिस ने रविवार को 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पति-पत्नी और पुत्री को गिरफ्तार किया (Husband wife and their daughter arrested in fraud case) है. आरोपियों ने शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर 18 लाख रुपए हड़प लिए (Fraud in the name of share market) थे. पुलिस ने आरोपी रामरतन बियानी, दीपा बियानी और भूमि माहेश्वरी को गिरफ्तार किया है. तीनों रिश्ते में पति-पत्नी और पुत्री हैं.

आरोपियों ने पीड़ित को शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने के लिए पहले 1 लाख रुपए लिए. फिर दूसरे दिन उनको 50 हजार का मुनाफा होना बताया. 50 हजार रुपए वापस देकर और फर्जी लेजर बिल भेजकर पीड़ित को विश्वास में ले लिया. पीड़ित पक्ष को विश्वास में लेकर 18 लाख रुपए हड़प लिए और मार्केट में घाटा होने की बात कहकर रुपए लौटाने से मना कर दिए.

डीसीपी साउथ योगेश गोयल के मुताबिक पीड़ित पीएन भारद्वाज ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर 18 लाख रुपए हड़प लिए हैं. आरोपियों ने फर्जी बिल भेज कर धोखाधड़ी की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल डीसीपी साउथ भरत लाल मीणा और एसीपी मानसरोवर हरिशंकर शर्मा के निर्देशन में शिप्रापथ थाना अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया. पुलिस की स्पेशल टीम ने तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपियों की तलाश की पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपियों को मानसरोवर से दस्तयाब करके गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान और भी कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है. फिलहाल शिप्रा पथ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. कार्रवाई में शिप्रा पथ थाने के सहायक उपनिरीक्षक बच्चु सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल अमित और महिला कांस्टेबल शारदा की सराहनीय भूमिका रही है.