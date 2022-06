जयपुर. जल जीवन मिशन में राजस्थान अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में 26 लाख 30 हजार घरों को नल कनेक्शन से जोड़ने के साथ ही प्रदेश में 9 हजार 580 हैल्थ सेंटर्स को नलों के माध्यम से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका (Homes and health centers drinking water connection status) है. संख्या के आधार पर देखें तो हैल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन से जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर (Rajasthan stands second in health centers drinking water connection) है.

विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 86 हजार 217 स्कूलों में से 60 हजार 772 स्कूलों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है. इस तरह करीब 68 फीसदी स्कूलों को नल के माध्यम से पेयजल मिलने लगा है. स्कूलों को जल कनेक्शन से जोड़ने की संख्या के आधार पर प्रदेश पांचवे स्थान पर है. जल जीवन मिशन में अब तक 31 हजार 208 आंगनबाड़ियों को भी जल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है. 11 हजार 200 ग्राम पंचायत भवनों में से 8 हजार 955 ग्राम पंचायत भवन भी जल कनेक्शन से जुड़ चुके हैं.

पढ़ें: Jal Jeevan Mission Scheme : जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान का प्रदर्शन खराब, लेकिन डीडवाना प्रदेश में अव्वल

सर्वाधिक 10 हजार 438 विद्यालय उदयपुर रीजन के छह जिलों में नल कनेक्शन से जोड़े गए हैं. इनके अलावा 6697 स्कूल अजमेर रीजन के चार जिलों में, 6386 स्कूल बीकानेर रीजन के तीन जिलों में, 5514 स्कूल भरतपुर रीजन के चार जिलों में, 6168 स्कूल जयपुर रीजन-प्रथम के तीन जिलों में, 4377 स्कूल जयपुर जिले में, 6162 स्कूल जोधपुर रीजन-प्रथम के दो जिलों में, 5443 स्कूल जोधपुर रीजन-द्वितीय के चार जिलों में, 5195 स्कूल कोटा रीजन के चार जिलों में, 2407 स्कूल अलवर एनसीआर में तथा 1985 स्कूल चूरू में नलों के माध्यम से पेयजल कनेक्शन से जोड़े गए हैं.

पढ़ें: जल जीवन मिशन के कार्यों में राजस्थान 29वें नंबर पर, ERCP पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के पास नहीं है समय : शेखावत

आंगनबाड़ियों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ने की बात करें तो उदयपुर रीजन के छह जिलों में 4324 आंगनबाड़ियां नल कनेक्शन से जोड़ी जा चुकी हैं. इनके अलावा अजमेर रीजन के चार जिलों में 3631, बीकानेर रीजन के तीन जिलों में 3762, भरतपुर रीजन के चार जिलों में 3211, जयपुर रीजन-प्रथम के तीन जिलों में 3204, जयपुर जिले में 1762, जोधपुर रीजन-प्रथम के दो जिलों में 3249, जोधपुर रीजन-द्वितीय के चार जिलों में 2657, कोटा रीजन के चार जिलों में 3140, अलवर एनसीआर में 989 तथा चूरू में 1279 आंगनबाड़ियों को नलों के माध्यम से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा गया हैं.