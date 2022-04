जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैचों के आयोजनों के दौरान सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों का बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो राज्य सरकार ने कुर्की की कार्रवाई क्यों नहीं (High court on due payment of policemen in IPL) की. इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि बकाया राशि देने के लिए कौन जिम्मेदार है. वहीं अदालत ने मामले में राजस्थान रॉयल्स टीम प्रबंधन को भी पक्षकार बनाते हुए जवाब मांगा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मामले में 10 अप्रेल, 2019 को लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी सत्येन्द्र राघव ने कहा कि कुल 6.98 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी और इनमें से 3 करोड़ 70 लाख रुपए जमा कराए गए हैं. अब शेष राशि और उसका ब्याज बकाया चल रहा है. वहीं बीसीसीआई ने कहा कि बकाया राशि देने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है और यह राशि फ्रेंचाइजी यानी राजस्थान रॉयल्स ही दे. दूसरी ओर आरसीए की ओर से भी अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि वे तो मैच आयोजक थे और एग्रीमेंट के अनुसार यह राशि तो फ्रेंचाइजी को ही देनी है. इसलिए वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं.

वहीं अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में राजस्थान रॉयल्स पक्षकार ही नहीं है. इस पर पर अदालत ने मामले में राजस्थान रॉयल्स को भी पक्षकार बनाते हुए उनसे जवाब देने के लिए कहा. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि आईपीएल निजी मैच होते हैं तो इसमें राज्य के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी क्यों लगाई गई (Payment of Policemen for security of IPL matches) थी. जवाब में एएजी राघव ने कहा कि आईपीएल मैचों के दौरान आतंकी हमले होने की आशंका थी और आईपीएल मैच जनप्रतिनिधि, हाईकोर्ट जज व अधिकारी सहित अन्य वीआईपी भी देख रहे थे. उनकी सुरक्षा कारणों से ही आईपीएल मैच में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी.