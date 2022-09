जयपुर. भट्ठा बस्ती थाना इलाके में शनिवार देर शाम झगड़े की सूचना पर पहुंचे एक हेड कॉन्स्टेबल से मारपीट का मामला (Head constable assaulted in Jaipur) सामने आया है. इस संबंध में चार आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया गया है. एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि भट्टा बस्ती थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल मनोज कुमार ने रमेश कुमार, अभिषेक उपाध्याय, आलोक और सूर्यप्रकाश के खिलाफ थाने में मामला दर्ज (Four arrested in Head constable assault case) करवाया है.

शनिवार शाम को हेड कॉन्स्टेबल मनोज को सूचना मिली कि लाल रंग की कार में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनकी हरकतें संदिग्ध लग रही है. यह भी शिकायत मिली कि वे कुछ लोगों से मौके पर मौजूद कुछ लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हैं. इस पर वह मौके पर पहुंचे और कार में बैठे व्यक्ति से बात की तो उसने अपना नाम रमेश कुमार बताया. उसने बताया कि कहा कि वह सचिवालय में नौकरी करता है. कार के बारे में पूछने पर उसने कहा कि यह उसके बेटे अभिषेक की है. इस पर हेड कॉन्स्टेबल मनोज ने अभिषेक को बुलाने के लिए कहा तो रमेश ने बताया कि वह कोचिंग गया है. इसके बाद उन्होंने अभिषेक को फोन कर घर बुला लिया.

बेटे ने घर आते ही दी वर्दी उतरवाने की धमकी

हेड कॉन्स्टेबल मनोज कुमार कार की तस्दीक करने के लिए रमेश कुमार के घर पहुंचा. कुछ ही देर में रमेश का बेटा अभिषेक कोचिंग से घर आ गया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई घर आने की. मेरे पिता सचिवालय में हैं और वह तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे. रमेश भी बेटे के साथ मिलकर मनोज के साथ धक्कामुक्की करने लगा. आवाज सुनकर दो लोग सूर्य प्रकाश और आलोक शर्मा भी आ गए. इसके बाद चारों हेड कॉन्स्टेबल मनोज से धक्कामुक्की करने के साथ मारपीट करने लगे. इसके चलते मनोज की वर्दी फट गई. इस पर मनोज ने डायल 100 पुलिस को बुलाया और फिर रमेश, अभिषेक, आलोक और सूर्यप्रकाश को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया. देर रात मनोज ने चारों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को राजकार्य में बाधा डालने व आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार करेगी.