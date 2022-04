जयपुर. राजधानी में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं (crime against women increasing in jaipur) ले रहे हैं. सोमवार को भी राजधानी के आदर्श नगर, झोटवाड़ा और खोनागोरियां थाने में तीन नए प्रकरण दर्ज किए गए हैं. जिसमें दुष्कर्म का पहला मामला आदर्श नगर थाने में 19 वर्षीय पीड़िता ने दर्ज करवाया है. प्रकरण की जांच कर रहे थाना अधिकारी विष्णु कुमार खत्री ने बताया कि कुछ महीने पहले पीड़िता की मुलाकात अतुल नामक युवक से हुई थी. दोनों में धीरे-धीरे दोस्ती हुई और फिर युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने (rape in the name of marriage in jaipur) एक भवन ले जाकर शादी करने का नाटक किया, लेकिन पीड़िता को अपने घर नहीं लेकर गया. कुछ दिनों पहले आरोपी ने पीड़िता से बातचीत करना बंद कर दिया और सारे संपर्क समाप्त कर दिए. इस पर जब पीड़िता ने पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी ने किसी दूसरी युवती से सगाई कर ली है और जल्द ही शादी करने जा रहा है. इस पर पीड़िता ने सोमवार देर शाम आदर्श नगर थाने पहुंचकर अतुल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.

दूसरा मामला: राजधानी के खोनागोरियां थाना इलाके में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत में बताया है कि फरहान नामक एक युवक ने घर के बाहर से पीड़िता को डरा-धमका कर एक मैरिज गार्डन में ले गया. जहां पर आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया. पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाने लगी. पीड़िता की आवाज सुनकर जब कुछ लोग मदद के लिए आए तो आरोपी मौके से फरार हो गया. इसके बाद पीड़िता ने घर पहुंच अपने परिजनों को आपबीती बताई. देर रात थाने में प्रकरण दर्ज किया गया. फिलहाल पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है.

तीसरा मामला: राजधानी के झोटवाड़ा थाने में 31 वर्षीय पीड़िता ने ओमप्रकाश चौधरी नामक एक व्यक्ति के खिलाफ जबरन घर में घुस अश्लील हरकत और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है. प्रकरण की जांच कर रहे एसआई गोपीचंद ने बताया कि पीड़िता की 1 वर्ष पहले शख्स से जान पहचान हुई थी. जिसने सोमवार देर शाम पीड़िता के किराए के मकान में जबरन घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया. इसपर जब पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाने लगी. तब आरोपी ने पीड़िता और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया. उसके बाद मकान मालिक के साथ पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई.