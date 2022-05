जयपुर. प्रदेश में चना उत्पादक किसानों को राहत देते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर 29 जून तक की जा रही चना खरीद के लिए पंजीयन सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया है. सभी जिलों के 564 क्रय केन्द्रों पर चना बेचान के लिए किसान क्षेत्र के क्रय केन्द्र या ई-मित्र केन्द्र पर 2 मई से पंजीयन करा सकते (Registration for gram procurement from 2nd May) हैं. इस निर्णय से राज्य के 21 हजार 529 किसानों को फायदा मिलेगा.

यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी. आंजना ने बताया कि अब तक 19191 किसानों को चना तुलाई की तारीख आवंटित की जा चुकी हैं. समर्थन मूल्य पर 8121 किसानों ने 17331 मीट्रिक टन चना बेचान किया है, जिसकी राशि 90.64 करोड़ रुपए है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने चने का समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ (Minimum Support Prices for gram) है. सहकारिता मंत्री ने बताया कि एक जनआधार कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा. किसान एक मोबाइल नम्बर पर एक ही पंजीकरण दर्ज करवाया जा सकेगा. मतलब प्रत्येक पंजीकरण में पृथक-पृथक मोबाइल नम्बर दर्ज होंगे.

