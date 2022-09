जयपुर. प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों के बीच मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की (Govind Ram Meghwal on Cm Gehlot) जमकर तारीफ की. कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा (Meghwal calls Gehlot himself an ideology) कि सीएम गहलोत खुद एक विचारधारा हैं. मुख्यमंत्री ने हमेशा राजस्थान की बेहतरी के लिए काम किया है. वह न होते तो सरकार नहीं बचती और हम भी मंत्री नहीं होते. वहीं दूसरी ओर बाबूलाल नागर को लेकर उन्होंने कहा कि वह बड़े जनाधार वाले नेता हैं. उन्होंने क्या कहा अभी तक मैंने नहीं सुना, लेकिन वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और संकट के समय भी निर्दलीय विधायक होते हुए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था.

ओवैसी का प्रदेश में कोई वजूद नहीं, यहां का मुसलमान कांग्रेस के साथ

एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश दौरे पर कांग्रेस ने पलटवार (Meghwal target Asaduddin Owaisi) किया है. प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का कहना है कि प्रदेश में ओवैसी का कोई वजूद नहीं है. यहां का मुसलमान कांग्रेस के साथ है. यहां केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है. उन्होंने कहा कि ओवैसी भी राजनीतिक समझ रखते हैं, ऐसे में उनसे अपील है कि वह भी कांग्रेस के नेतृत्व में आकर खड़े हो जाएं, लेकिन अगर वह अल्पसंख्यकों का वोट अलग से डलवाते हैं तो मतलब साफ है कि वह बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं. इस समय देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है. एक वह जो धर्मनिरपेक्ष है और दूसरे जो सांप्रदायिक है. ऐसे में सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को कांग्रेस के साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए.

मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बड़ा बयान

कोई भी नेता किसी को बोलने से रोके या हूटिंग कराए, यह अच्छी बात नहीं

मंत्री अशोक चांदना के बयान पर कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल का कहना है कि चांदना हमारे प्रखर और मजबूत नेता हैं. लोकतंत्र में कोई भी नेता अगर किसी को बोलने से रोके, हूटिंग करवाए तो यह अच्छी बात नहीं है. हम इन परंपराओं के खिलाफ हैं. डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है.

