जयपुर. राजधानी जयपुर में लगातार सोने और चांदी के भाव में बदलाव (Gold and Silver Price Today) देखने को मिल रहा है. सोने और चांदी के भाव में बुधवार को भी उछाल देखने को मिला. जयपुर के सर्राफा बाजार (Jaipur Sarafa market) ने बुधवार को सोने और चांदी के भाव जारी किए. सोने की कीमत में 300 रुपये प्रति दस ग्राम का उछाल आया है, तो वहीं चांदी भी 1150 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है.

राजधानी जयपुर में मंगलवार को सोने की कीमत 49,700 रुपये प्रति दस ग्राम थी, जो बुधवार को बढ़कर 50,000 रुपये प्रति दस ग्राम (Gold Price in Rajasthan) रही. इस तरह से सोना 300 रुपये महंगा हुआ है. सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत 63,250 रुपये प्रति किलो थी, जो बुधवार को 64,400 रुपये प्रति किलो रही. इस तरह से चांदी की कीमत 1150 रुपये प्रति किलो महंगी (Silver Price in Rajasthan) हुई है. बुधवार को 22 कैरेट सोने (Gold Price in Rajasthan) की कीमत 47,800 रुपये प्रति दस ग्राम, 18 कैरेट सोने की कीमत 39,700 रुपए प्रति दस ग्राम और 14 कैरेट सोने की कीमत 31,700 रुपए प्रति दस ग्राम रही.

ऐसे करें सोने की शुद्धता की पहचान: 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड (24 Karat Gold) की ज्वेलरी नहीं बनती है. आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है. जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है.

ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क (Hallmark) से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं. इसमें से एक कैरेट को लेकर होता है. अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी होगी तो उसमें 916,21 कैरेट की ज्वेलरी पर 875 और 18 कैरेट की ज्वेलरी पर 750 लिखा होता है. वहीं, अगर ज्वेलरी 14 कैरेट की होगी तो उसमें 585 लिखा होगा.