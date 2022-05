जयपुर. उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के नव संकल्प शिविर से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपनी कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री निवास पर शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट मीटिंग के लिए कोई अधिकारिक एजेंडा तो जारी नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले, प्रदेश में हाल ही में हुई हिंसा से जुड़ी घटनाओं और शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा संभव है.



इसके बाद शाम 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी. बैठक में गहलोत सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित जोशी प्रकरण पर भी अनौपचारिक रूप से चर्चा (Rohit Joshi Case In Cabinet Meet) हो सकती है. हालांकि यह एक मंत्री के व्यक्तिगत परिवार का मसला है. राजस्थान में इस महीने कई सियासी कार्यक्रम होने हैं खासतौर पर कांग्रेस के साथ ही भाजपा के भी दो बड़े कार्यक्रम राजस्थान में हैं जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े लीडर शामिल होंगे.

ऐसे में इतने दिनों में करौली, जोधपुर हिंसा से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा भी संभव है. साथ ही सरकार आने वाले दिनों में जनकल्याण को लेकर कौन सी बड़ी योजनाएं ला सकती है इस पर भी मंत्री परिषद के सदस्यों से चर्चा की जाएगी. कांग्रेस का नव संकल्प शिविर आगामी 13 मई से 15 मई के बीच उदयपुर में (Congress Chintan Shivir in Udaipur from 13th May) होना है. जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी से जुड़े कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. इस दौरान प्रमुख रूप से 6 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. इसके लिए बनाई गई कमिटियों में राजस्थान से सिर्फ सचिन पायलट का नाम शामिल है.

पढ़ें- कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर तैयारियां शुरू, CWC सदस्य रघुवीर मीणा बोले गहलोत पर हाईकमान करता है भरोसा

शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से हार के कारण जानने की कोशिश की जाएगी. इसके साथ ही इस साल होने वाले गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर मनन होगा. इसके साथ ही अलग-अलग सेशन में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव के प्रजेंटेंशन पर चर्चा होगी. खास बात ये है कि नौ साल पहले भी कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान में आयोजित किया गया था. वर्ष 2013 में आयोजित हुए इस शिविर में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी. तब राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था. उस वक्त भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे.