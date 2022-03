जयपुर. राजधानी में एक महिला से दिनदहाड़े लूट की घटना सामने आई है. महिला के मुताबिक बदमाशों ने पहले पता पूछने के बहाने उसे रोका, फिर समस्याओं से छुकटारा दिलाने का झांसा देकर आंखें बंद करवाई और महिला के झुमके, सोने की चेन और मोबाइल लेकर फरार हो गए. 38 वर्षीय पीड़ित महिला ने बनीपार्क थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है.

क्या है पूरा मामला

बनी पार्क पुलिस के मुताबिक बासंती राय नाम की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है. महिला के मुताबिक जिस समय वह अपने काम से लौट रही थी, उसी दौरान मीरा मार्ग पर दो लड़कों ने कोई पता पूछने के बहाने उसे रोक लिया. इसी दौरान एक लड़के ने कहा कि तुम परेशान लग रही हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी समस्याएं दूर करने का उपाय बता सकते हैं (fraud promised women to get rid of problems). महिला उसकी बातों में आ गई और ठगी का शिकार हो गई.

आंखें बंद कर चार कदम पीछे जाओ, समस्याएं दूर हो जाएंगी

एक बदमाश ने महिला से कहा कि 2 रुपये का कपूर ले आओ तो मंत्र पढ़कर तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे. पीड़ित महिला पास में ही एक किराना की दुकान से कपूर लेकर आई. इस दौरान लड़के ने कपूर को हाथ में लेकर महिला को सूंघने को दिया. इसके बाद बदमाशों ने अपना आखिरी दांव चला, उसने महिला से कहा कि आंख बंद करके चार कदम पीछे जाओ (fraud asked women close eyes move four step back) और जब तक नहीं बोले तब तक आंखें मत खोलना.

काफी देर तक महिला इंतजार करती रही लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तब महिला ने आंखें खोली तो उसके गले से सोने की चेन, कानों के झुमके और हाथ से मोबाइल फोन गायब था. इसके बाद पीड़ित महिला रोते हुए बनीपार्क थाने पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.