जयपुर. राजधानी में युवती से 10 लाख रुपए की ठगी करते हुए शादी से (fraud in the name of marriage in jaipur) मना करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं वो उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगा. युवती ने परेशान होकर मामला मुहाना थाने में दर्ज करवाया है. पुलिस के मुताबिक 21 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि राहुल कुमार कुछ समय पहले उसके संपर्क में आया था. पीड़िता और आरोपी एक साथ पढ़ाई करते थे. इस दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई और बात शादी तक भी पहुंची.

आरोपी पीड़िता को शादी के सपने दिखाता था. कई बहाने से युवती से रुपए ठगता रहा. पीड़िता आरोपी की बातों में आती रही और उसे रुपए देती रही. कुछ दिन पहले जब पीड़िता ने आरोपी को शादी करने के लिए कहा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया (man denied to marry after taking money in jaipur) और जान से मारने की धमकियां देने लगा. पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत भी पुलिस को दिए हैं. आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने करीब 10 लाख रुपए ठग लिए. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. पीड़िता के बयान के आधार पर मुहाना थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

