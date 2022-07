जयपुर. राज्य सरकार मौजूदा नगरीय निकायों को भले ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रही हो, लेकिन नई नगर पालिकाओं के गठन का क्रम जरूर जारी रखा है. प्रदेश में एक के बाद एक विभिन्न जिलों में नई नगर पालिकाओं का गठन किया जा रहा है. हाल ही में जयपुर जिले की मनोहरपुर नगरपालिका के बाद अब अलवर जिले में बहादुरपुर (किशनगढ़बास) नगर पालिका का गठन किया (Formation of new municipality in Alwar) है. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार अलवर जिले में बहादुरपुर (किशनगढ़बास) नगर पालिका का गठन किया है. स्वायत्त शासन विभाग ने ग्राम पंचायत बहादुरपुर पट्टी मीरान, ग्राम पंचायत बहादुर पट्टी जोडिया, ग्राम पंचायत भजेड़ा और समीपस्त ग्राम पंचायत किथुर के राजस्व ग्राम बहादुरपट्टी पहाड़ी, ग्राम पचायत सैंथली के राजस्व ग्राम मुडियाखेड़ा के राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए बहादुरपुर (किशनगढ़बास) नगर पालिका बनाई है. 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 21 हजार बताई जा रही है. राज्यपाल से आज्ञा से बाद स्वायत्त शासन विभाग ने बहादुरपुर (किशनगढ़बास) नगर पालिका को लेकर अधिसूचना जारी की है.

नगर पालिका के गठन के लिए नए मापदंड स्थापित किए गए: बता दें कि स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश में नगर पालिका के गठन के लिए बीते साल नए मापदंड को तय किए थे. जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए थे. इन मानकों के आधार पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब तक 41 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जा चुका है. जिससे प्रदेश में 237 नगरीय निकाय हो गए. इसी कड़ी में अब एक और नगर पालिका का गठन किया गया है.